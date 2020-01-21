Dünya Iraktaki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

Irak'taki gösterilerde son 2 gün içinde 6 gösterici hayatını kaybetti

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde son 2 gün içinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.
6 göstericinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı, yaptığı açıklamada, "Son 48 saat içerisinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 6 gösterici öldürüldü." dedi.

Bağdat'ta 4, Kerbela ve Basra'da ise 1'er göstericinin hayatını kaybettiğini aktaran Beyatlı, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
Rus savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de ateşkese rağmen 50 sivil hayatını kaybetti 31 binden fazla kişi ise göç etti
DÜNYA
İdlib'de ateşkese rağmen 50 sivil hayatını kaybetti 31 binden fazla kişi ise göç etti
Yaralılar Türkiyede

Yaralılar Türkiye'de

3'ü Türk 9 kişinin tedavisi Ankara'da devam edecek.
Rus jetleri İdlibi vurdu

Rus jetleri İdlib'i vurdu

İdlib'de düzenlenen saldırılarda 12 sivil hayatını kaybetti.
2 milyon lirayı geçti

2 milyon lirayı geçti

İ​stanbul'da 'taksi plakası' borsası: Önemli karar alındı.
Taslak metin<br>ortaya çıktı

Taslak metin
ortaya çıktı

​İnfaz düzenlemesinde 17 madde şekillendi.
Kupada <br>büyük sürpriz

Kupada
büyük sürpriz

​2. Lig ekibi Kırklarelispor Başakşehir'i eledi.
FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

FETÖ elebaşının kuryeliğini yapmış

İşte FETÖ'nün kilit isminin yakalandığı operasyonun detayları.
15 Temmuz'dan<br> yeni görüntüler

15 Temmuz'dan
yeni görüntüler

Darbeciler görev dağılımını böyle yapmışlar.
Faytoncuların<br>25 ton çöpü toplandı

Faytoncuların
25 ton çöpü toplandı

​Büyükada'daki atların bulunduğu alanlar kaldırıldı.

Oy zarfı kaldırılsın

Oy zarfı kaldırılsın

YSK Başkanı Sadi Güven 24 Ocak'ta 7 yıllık süresini tamamlayacak.
13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor

"​Bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli."
Maaşımızı<br>devlet ödesin!

Maaşımızı
devlet ödesin!

​Gıda ürünlerindeki hilelere karşı ilginç çağrı.
Biyolojik savunma<br>yatırımı güçlenmeli

Biyolojik savunma
yatırımı güçlenmeli

Gizemli virüs yayılıyor: Türkiye'nin atması gereken adımlar var.
Formayı giydi

Formayı giydi

Bilal Başacıkoğlu'nun maliyeti belli oldu.
Türkiye uzun süre<br>bu olayı konuşmuştu

Türkiye uzun süre
bu olayı konuşmuştu

​MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev', turistik mekana döndü.
İki takıma gitmem

İki takıma gitmem

​Rıza Çalımbay'dan dikkati çeken cevap.
Altın için tarihi parçaladılar

Altın için tarihi parçaladılar

​Defineciler kaya kiliseyi kullanılamaz hale getirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.