İran nükleer müzakerelerde petrol satışı önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor

Müzakerelerin 1-15 Aralık'ta uzlaşı sağlanan 2 taslak metin çerçevesinde başlayacağını kaydeden Abdullahiyan, "Bizim için en önemli konular öncelikle İran petrolünün hiçbir engel olmadan rahat bir şekilde satılması ve parasının döviz olarak İran banka hesaplarına yatırılması geliyor. Ayrıca ticari bütün imkanlardan yararlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin garanti vermesi ve yaptırımların kaldırılmasının doğrulanabilmesi konusunun da gündemde olacağını aktaran Abdullahiyan, "Müzakere masasında ortak ve kabul edilebilir bir senet olduğunu düşünüyorum." dedi.

Abdullahiyan ayrıca yurt dışındaki İranlıların ülkeye yatırım yapmaları için yasal düzenlemelerin yapıldığını dile getirdi.

OYNAT 02:13 İran'dan İsrail'e gözdağı: Temsili nükleer tesis füzeyle vuruldu İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri tatbikatın İsrail tehditlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtmiş ve İsrail'in en ufak hatasında bu tatbikatın gerçek olabileceği uyarısında bulunmuştu. BiP'te paylaş

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