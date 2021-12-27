Dünya İran nükleer müzakerelerde petrol satışı önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor
ORTADOĞU

İran nükleer müzakerelerde petrol satışı önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerde petrol satışı önündeki engellerin kaldırılması ve parasının İran bankalarına yatırılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Başkent Tahran'da düzenlenen İran Dış İlişkiler Konferansına katılan Abdullahiyan, gazetecilere bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayacak 8. tur nükleer müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

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Haber Merkezi AA
İran nükleer müzakerelerde petrol satışı önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor
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Müzakerelerin 1-15 Aralık'ta uzlaşı sağlanan 2 taslak metin çerçevesinde başlayacağını kaydeden Abdullahiyan, "Bizim için en önemli konular öncelikle İran petrolünün hiçbir engel olmadan rahat bir şekilde satılması ve parasının döviz olarak İran banka hesaplarına yatırılması geliyor. Ayrıca ticari bütün imkanlardan yararlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

ABD'nin garanti vermesi ve yaptırımların kaldırılmasının doğrulanabilmesi konusunun da gündemde olacağını aktaran Abdullahiyan, "Müzakere masasında ortak ve kabul edilebilir bir senet olduğunu düşünüyorum." dedi.

Abdullahiyan ayrıca yurt dışındaki İranlıların ülkeye yatırım yapmaları için yasal düzenlemelerin yapıldığını dile getirdi.

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