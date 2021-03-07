Dünya İranda Azerbaycan Türkü aktivist Piri emniyet güçlerinin muamelesi nedeniyle sağlığını yitirdi
ASYA

İran'da Azerbaycan Türkü aktivist Piri emniyet güçlerinin muamelesi nedeniyle sağlığını yitirdi

İran'da Dünya Anadili Günü'nde gözaltına alınan Azerbaycan Türkü aktivist Yaşar Piri, emniyet güçleri tarafından uygulanan muamele sonucu böbrekleri iflas etti. Ağabey Piri; "Kardeşim serbest bırakıldığında eli yüzü şişmişti. Tebriz'de bir hastaneye götürdük. Böbrekleri iflas ettiği için diyalize aldılar. Doktorları bu duruma biber gazı içerisindeki Capsaicin maddesinin neden olduğunu söylediler" dedi.

Haber Merkezi AA
Polisin kullandığı biber gazı, Piri'nin sağlık durumuna olumsuz etki etti.
Polisin kullandığı biber gazı, Piri'nin sağlık durumuna olumsuz etki etti.

İran'da Dünya Anadili Günü'nde gözaltına alınan Azerbaycan Türkü aktivist Yaşar Piri'nin (29) böbreklerinin emniyet güçleri tarafından uygulanan muamele sonucu iflas ettiği ileri sürüldü.

Piri'nin ağabeyi Ruzbeh Piri, Tebriz'de 21 Şubat Dünya Anadil Günü'nde duvara bazı sloganlar yazarken emniyet güçleri tarafından gözaltına alınması esnasında yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkılan kardeşinin sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.

Ağabey Piri, "Milis gücü Besiç'ten birkaç kişi kardeşimi darp ederek gözaltına aldıkları esnada, yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkmışlar ve kardeşimin kapüşonuyla başını kapatıp kimyasal maddeyi solunum yoluyla dışarıya atmasına engel olmuşlar. Bu maddenin kardeşimi zehirlediğini ve bu nedenle böreklerinin iflas ettiğini düşünüyoruz." dedi.

Şartlı tahliye

Kardeşinin 4 gün gözaltında tutulduğunu ve sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığını dile getiren Piri, şunları kaydetti:

"Kardeşim serbest bırakıldığında eli yüzü şişmişti. Tebriz'de bir hastaneye götürdük. Böbrekleri iflas ettiği için diyalize aldılar. Doktorları bu duruma biber gazı içerisindeki Capsaicin maddesinin neden olduğunu söylediler. Kardeşimin sağlık durumundan endişe ediyoruz."

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