|
Reklam
Reklam
Dünya

İran'da başörtüsü takmayan kadınlara kameralı denetim

İran'da, cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

11:10 . 9/04/2023 Pazar
AA
Arşiv

Arşiv

İran’da başörtüsü takmayan kadınların tespiti için sokaklara akıllı kamera yerleştirilecek. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin vatandaşlarla herhangi bir gerilim yaşanmaması için yenilikçi bir önlemlere başvurulduğu kaydedildi. Açıklamada, halka açık alanlarda ve caddelerde akıllı kameralar kullanılacağı, söz konusu kameraların başörtüsü zorunluluğuna uymayanların kimliğini tespit ederek kendilerine fiilin tekrarlanmasının hukuki sonuçları hakkında uyarı mesajı göndereceği belirtildi.

Zorunlu kıyafet kurallarına karşı çıkmanın ülkenin manevi imajını zedelediği ve güvensizlik yarattığına dikkat çekilen açıklamada vatandaşlardan polisle işbirliğini sürdürmeleri ve zarar verici adımlardan kaçınmaları istendi.

Masha Emini protestoları

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü. Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Binlerce kişi gözaltına alınmıştı

Ülkede Mahsa Emini’nin ölmesini protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Toplu gösteriler sona ermesine rağmen, İran'ın bir çok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.



#İran
#Tahran
#Mahsa Emini
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.