İran'da başörtüsü takmayan kadınlara kameralı denetim

İran’da başörtüsü takmayan kadınların tespiti için sokaklara akıllı kamera yerleştirilecek. İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı’na göre, Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin vatandaşlarla herhangi bir gerilim yaşanmaması için yenilikçi bir önlemlere başvurulduğu kaydedildi. Açıklamada, halka açık alanlarda ve caddelerde akıllı kameralar kullanılacağı, söz konusu kameraların başörtüsü zorunluluğuna uymayanların kimliğini tespit ederek kendilerine fiilin tekrarlanmasının hukuki sonuçları hakkında uyarı mesajı göndereceği belirtildi.