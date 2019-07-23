Dünya İrandan drone tehdidi Gerekirse kıtalararası arasında kullanırız
ORTADOĞU

İran'dan drone tehdidi: Gerekirse kıtalararası arasında kullanırız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Huseyin Khanzadi, İran’ın kıtalararası drone'lara sahip olduğunu ve uzun mesafeli bir göreve ihtiyaç duyulması halinde, onları kesinlikle kullanacaklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
ARŞİV
ARŞİV

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Huseyin Khanzadi, İran’ın Basra Körfezi’ndeki ABD gemilerini izlediğini ve ABD’nin attığı her adımı takip ettiklerini söyledi.

REKLAM

Khanzadi konuşmasında, “ABD gemilerini bölgeye girişlerinden itibaren gözlemlediğimizi cesurca söyleyebiliriz. İzleme süreci Basra Körfezi’ne girişlerinden, Umman Denizi’ne kadar devam ediyor. Ulusumuz için çok önemli bir yere sahip ve arka bahçemiz olan Basra Körfezi’ndeki hareketleri uluslararası hukuk ve havacılık düzenlemelerine dayanarak tamamen gözetimimiz altında” dedi.

‘İRAN HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETTİ’

Ayrıca 4 Haziran’da İran’ın sahip olduğu ‘Grace 1’ tanker gemisine Cebelitarık Boğazı’nda el koyan İngiltere’ye yönelik açıklama yapan Khanzadi, denizde ‘zorbalık’ çağının sona ermesi gerektiğini, tüm ulusların İran’ın çıkarlarına ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ekledi.

  • Karşılıklı gemi krizinde İngilizleri suçlayan Khanzadi, “İngilizlerin aksine, İran Silahlı Kuvvetleri, deniz hukuku ve uluslararası denizcilik kuralları çerçevesinde hareket etti” dedi.
Özgürlüğüne kavuşuyor

Özgürlüğüne kavuşuyor

Hakan Atilla, FETÖ'cülerin hazırlığı iddianameyle hapsedilmişti.
Süper Lig ertelenebilir

Süper Lig ertelenebilir

TFF'nin yayıncı kuruluşla anlaşamaması sonrasında planlar karıştı.
Düzceyebir uyarı daha

Düzce'ye
bir uyarı daha

​Sel felaketinin yaşandığı şehre yeni bir sağanak uyarısı yapıldı.
Güvenli bölge çalışmaları başladı

Güvenli bölge çalışmaları başladı

Türkiye ile ABD yetkilileri arasındaki görüşme devam edecek.
Çankırı'da<br>Boris sevinci

Çankırı'da
Boris sevinci

İngiltere Başbakanı Johnson'ın kökeni Çankırı'ya uzanıyor.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Kandil'de etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.

'Türklerin<br>teklifi çok iyi'

'Türklerin
teklifi çok iyi'

Kamp kadrosuna alınmayan Falcao için flaş mesaj.

12 bin dolara yükselecek

12 bin dolara yükselecek

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İngiltere'nin yeni başbakanı

İngiltere'nin yeni başbakanı

​May'in görevi bırakmasının ardından bayrağı devraldı.
Acele edin

Acele edin

Eskişehir'i seçen öğrencilere 'kiralık ev' uyarısı yapıldı.
Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

Sevkiyatın ilk etabı tamamlanıyor

​Rusya, S-400 sevkiyatlarının bitiş tarihini açıkladı.
Sır ölüm

Sır ölüm

Türk öğrenci, Almanya'da hayatını kaybetti.
9 gün tatile karşıyız

9 gün tatile karşıyız

​Bayram tatili tartışmasında dikkat çeken yorum.
'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Darbeci pilot yüzbaşı diğer sanıklara vermek isterken yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.