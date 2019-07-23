İran'dan drone tehdidi: Gerekirse kıtalararası arasında kullanırız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Huseyin Khanzadi, İran’ın Basra Körfezi’ndeki ABD gemilerini izlediğini ve ABD’nin attığı her adımı takip ettiklerini söyledi.

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Khanzadi konuşmasında, “ABD gemilerini bölgeye girişlerinden itibaren gözlemlediğimizi cesurca söyleyebiliriz. İzleme süreci Basra Körfezi’ne girişlerinden, Umman Denizi’ne kadar devam ediyor. Ulusumuz için çok önemli bir yere sahip ve arka bahçemiz olan Basra Körfezi’ndeki hareketleri uluslararası hukuk ve havacılık düzenlemelerine dayanarak tamamen gözetimimiz altında” dedi.

‘İRAN HUKUK ÇERÇEVESİNDE HAREKET ETTİ’

Ayrıca 4 Haziran’da İran’ın sahip olduğu ‘Grace 1’ tanker gemisine Cebelitarık Boğazı’nda el koyan İngiltere’ye yönelik açıklama yapan Khanzadi, denizde ‘zorbalık’ çağının sona ermesi gerektiğini, tüm ulusların İran’ın çıkarlarına ve egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini ekledi.