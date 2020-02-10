​İran’ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu’na düştü İran’ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu’na düştü: Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu İran’ın uzaya fırlattığı 'Zafer-1' uydusu, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle Hint Okyanusu’na düştü. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD’nin başarısız olan fırlatmalarını hatırlatarak, “Bugün, Zafer uydusu fırlatması başarısız oldu. Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu” dedi.

Haber Merkezi 10 Şubat 2020, 16:15 Son Güncelleme: 10 Şubat 2020, 16:21 DHA