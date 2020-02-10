İran’ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu’na düştü: Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu

İran’a ait 'Zafer-1' adlı uydu, hedeflenen saatte 7 bin 400 kilometre hıza ulaşamayarak 6 bin 400 kilometre hızda kaldı. İran medyası, uydunun Hint Okyanusu’na düştüğünü duyurdu.
'Zafer uydusunun fırlatması başarısız oldu'
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Zafer uydusunun fırlatması başarısız oldu. Birçok bilimsel proje gibi bu da başarısız oldu. Falcon 9, Juno II, ATLAS, Proton M, Antares başarısız olan birkaç ABD projelerinden. Ama biz durdurulamayız. Önümüzde Büyük İran Uydularımız var" ifadelerini kullandı.