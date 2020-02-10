Dünya İranın Zafer-1 uydusu, Hint Okyanusuna düştü Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu
ORTADOĞU

​İran’ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu’na düştü

İran’ın 'Zafer-1' uydusu, Hint Okyanusu’na düştü: Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu

İran’ın uzaya fırlattığı 'Zafer-1' uydusu, yeterli hıza ulaşamaması nedeniyle Hint Okyanusu’na düştü. İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD’nin başarısız olan fırlatmalarını hatırlatarak, “Bugün, Zafer uydusu fırlatması başarısız oldu. Pek çok bilimsel projede olduğu gibi başarısız oldu” dedi.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

İran’a ait 'Zafer-1' adlı uydu, hedeflenen saatte 7 bin 400 kilometre hıza ulaşamayarak 6 bin 400 kilometre hızda kaldı. İran medyası, uydunun Hint Okyanusu’na düştüğünü duyurdu.

'Zafer uydusunun fırlatması başarısız oldu'

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Zafer uydusunun fırlatması başarısız oldu. Birçok bilimsel proje gibi bu da başarısız oldu. Falcon 9, Juno II, ATLAS, Proton M, Antares başarısız olan birkaç ABD projelerinden. Ama biz durdurulamayız. Önümüzde Büyük İran Uydularımız var" ifadelerini kullandı.

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