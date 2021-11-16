Dünya Irkçı Bakan talimat verdi Fransada düzensiz göçmenler kampı boşaltıldı
AVRUPA

Irkçı Bakan talimat verdi: Fransa'da düzensiz göçmenler kampı boşaltıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde yol kenarlarında barınan yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, adı ırkçı ve İslamofobik eylemlerle sıkça gündeme gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talimatı doğrultusunda polisin düzenlendiği operasyonla tahliye edildi. Paris yönetimi, ülkedeki düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Irkçı Bakan talimat verdi: Fransada düzensiz göçmenler kampı boşaltıldı
Arşiv

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, talimatı üzerine polisin, Manş Denizi kıyısındaki Grand-Synthe'de düzensiz göçmen kampını tahliye ettiğini bildirdi.

Çoğunluğu Afgan ve Iraklı yaklaşık 1500 göçmen, otobüslerle barınma merkezlerine taşındı. Darmanin, dün akşam başkent Paris'te İngiltere İçişleri Bakanı Priti Pate ile yaptığı görüşmede, Manş Denizi üzerinden Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin durumunun ele alındığını ve İngiltere ile iş birliğinin süreceğini aktardı.

Fransa bu cinayetleri örnek alacak: Biz de Atina gibi batıralım
DÜNYA
Fransa bu cinayetleri örnek alacak: Biz de Atina gibi batıralım

11 günde 4 bine yakın göçmen

  • İngiltere'ye bu ay içinde yaklaşık 2 bin göçmenin geleceği tahminine karşın sadece ilk 11 günde 3 bin 780 kişi, Fransa üzerinden ülkeye giriş yaptı. Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin, İngiltere'nin düzensiz göçmen politikasının sonuçlarına maruz kaldığını belirterek "İngilizlerden ders alacak değiliz." demişti.

"Tansiyon yükseldi"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Calais'de bulunan çok sayıda düzensiz göçmenin Fransa'ya iltica talebi olmadığını ve İngiltere'ye gitmek istediğini belirterek "Bu konuda tansiyon yükseldi ve İngiltere'nin içinde siyasi tartışmalara neden oldu. Bazı tercih ve uygulamaları kabul edemeyiz, deniz yoluyla gelenleri geri itmek gibi. Bu uluslararası insani hukuka aykırıdır. Bu konuda (İngiltere Başbakanı) Boris Johnson ile birçok kez görüştük." ifadelerini kullanmıştı.

Müslümanlara Fransa zulmü: Irkçı Darmanin’e dava açacağız
DÜNYA
Müslümanlara Fransa zulmü: Irkçı Darmanin’e dava açacağız

Kamptan kampa yerleştirip kısa süre sonra salıveriyorlar

  • Paris yönetimi, ülkedeki düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik
DÜNYA
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

Fransa bu cinayetleri örnek alacak: Biz de Atina gibi batıralım
DÜNYA
Fransa bu cinayetleri örnek alacak: Biz de Atina gibi batıralım
Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Yolun sonu Dünya Kupası olsun

Yolun sonu Dünya Kupası olsun

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.