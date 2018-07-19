Dünya Irkçılığı meşrulaştırdı İnsanın genlerinde var
AVRUPA

Irkçılığı meşrulaştırdı: İnsanın genlerinde var

Uluslararası kurumlarda çalışan Hollandalılarla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Stef Blok, ırkçılığın insanların genlerinde bulunduğunu, göçmenlerin barışçıl bir şekilde yaşamadığını ve bu yüzden Surinam'ın başarısız bir ülke olduğunu öne sürdü. Blok, "Bana, farklı etnik grupların yerli toplulukla bir arada barış içinde yaşadığı bir örnek gösterin. Ben bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, göçmenlerle ilgili ırkçı açıklamalarda bulunarak ırkçılığın insanların genlerinde olduğu görüşünü savundu.

Ülkede yayımlanan Zembla adında bir araştırma programına ulaşan görüntülere göre Bakan Blok, geçen hafta uluslararası kurumlarda çalışan Hollandalılarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Görüntüleri ulaştıran ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişinin, toplantıdaki çoğu katılımcının Bakan'ın yaptığı açıklamalar karşısında "şoke olduğunu" söylediği belirtildi. Ortaya çıkan görüntülerde, dünyada göçmenlerin yoğun olup barışçıl yaşayan bir ülke tanımadığını kaydeden Stef Blok şöyle konuştu:

Bana, farklı etnik grupların yerli toplulukla bir arada barış içinde yaşadığı bir örnek gösterin. Ben bilmiyorum. Bu soruyu bakanlıkta memurlara da sordum.

Daha sonra bir katılımcı, farklı etnik grupların barış içinde bir arada yaşaması konusunda Surinam'ı örnek ülke olarak gösterdi. Bunun üzerine Blok, "Surinam barışçıl bir ülke mi? Cesur bir açıklama. İyimserliğine hayran kaldım fakat Surinam başarısız bir ülke. Bunun sebebi de ülkedeki ciddi şekildeki etnik bölünmedir." ifadelerini kullandı.

Blok, başka bir kişinin Singapur'u örnek vermesi üzerine ise "Singapur küçük bir ülke ve göçmenler konusunda son derece seçici. Onlar fakir göçmenleri almazlar. Belki temizlik işleri için olabilir." sözlerine yer verdi.

"Orada yaşıyorsan aşırı derecede rahatsız oluyorsun"

Stef Blok, ırkçılığın insanların genlerinde olduğunu ve çok sayıda göçmenin ülkeye gelmesinin yerli toplumun sınırlarını zorladığını öne sürdü.

"Muhtemelen, genlerimizin derin bir yerlerinde herkesin belli olduğu bir grup ile birlikte olmak istiyoruz ve yabancı insanlarla bir bağ kuramıyoruz." diyen Blok, ülkenin bazı bölgelerinde göçmenlerin çok olduğu yerleri örnek gösterdi.

  • Bu bölgelerde yaşayan yerli insanları anlayabildiğini ifade eden Blok, "Benoordenhout'ta (Hollandalıların çoğunlukta oturduğu yer) yaşayıp bir pazar günü Türk fırınından ekmek almak çok güzel ve etraftaki yaşananlardan da rahatsız olmuyorsun fakat orada yaşıyorsan aşırı derecede rahatsız oluyorsun" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da her ülkenin aynı sayıda mülteciyi kabul etme konusunda ortak bir noktada anlaşma sağlayabileceğini düşünmediğini belirten Blok, "Doğu Avrupalılar bunu hiçbir zaman kabul etmezler. Bunu fazla da zorlamamak lazım. Varsayalım kabul ettiler; Varşova ve Prag'da sokaklara bakın, orada göçmen bulamazsınız. Onlar bir hafta sonra oradan kaçıyorlar çünkü muhtemelen şiddete maruz kalıyorlar. Orada yaşama şansları yok" yorumunu yaptı.

Bakan Blok, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, katıldığı toplantıda katkısının soru ve cevap bölümünde orada bulunan insanlarla açık bir şekilde tartışmak olduğuna değinerek, yaptığı çarpıcı açıklamalarla bazı insanlara rahatsızlık verdiği için üzgün olduğunu kaydetti.

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