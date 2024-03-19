İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 7 bin 670 kişi gözaltına alındı

İşgalci İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına düzenlediği baskınlarda biri gazeteci çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.