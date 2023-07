İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileyi zorla evinden çıkardı

İsrail polisi, Filistinli Sub Leben ailesini işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın hemen yakınında bulunan evinden zorla çıkardı. Sub Leben ailesinden alınan bilgiye göre, İsrail polisi sabah saatlerinde büyük bir birlikle eve baskın düzenlemişti. Anne Nura'nın hastanede olduğu, evde sadece baba ve bazı aktivistlerin bulunduğu sırada düzenlenen baskının ardından İsrail polisi, evin olduğu sokakta ve birden fazla noktada güvenlik bariyerleri kurdu. Doğu Kudüs'te zorla evlerinden çıkarılmak istenen Filistinli 6 aileden biri olan Sub Leben ailesi evinden zorla çıkartıldıktan sonra evin önünde düzenlenen destek gösterilerine katıldı. Evinden zorla çıkartılan Filistinli kadın Nura Sub Leben, bunun Kudüs'ün İslami kimliğini değiştirmeye yönelik bir proje olduğunu söylerken asıl hedefin Filistinlilerin evleri değil mübarek Mescid-i Aksa olduğunu belirtti.