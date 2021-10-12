Dünya İşgalci İsrail güçleri 11 yaşındaki Filistinli çocuğu okulundan çıkarken gözaltına aldı
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İşgalci İsrail güçleri 11 yaşındaki Filistinli çocuğu okulundan çıkarken gözaltına aldı

İşgalci İsrail polisi, Doğu Kudüs'te yer alan Ra's el-Amud bölgesinde, 11 yaşındaki bir Filistinli çocuğu, 'kendilerine taş attığı gerekçesiyle' okulundan çıkarken gözaltına altına aldı.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri 11 yaşındaki Filistinli çocuğu okulundan çıkarken gözaltına aldı
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, adı belirtilmeyen Filistinli çocuğun İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now’un (Barış Şimdi) sosyal medya hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, iki kardeşiyle beraber oturan 11 yaşındaki çocuğun bir süre sonra gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, "Fotoğrafın ortasında oturan çocuk Kudüs’ün Batın El-Hava (Silvan) Mahallesi'nde yaşıyor. O ve tüm ailesi Yahudi yerleşimciler lehine evlerinden çıkarılmakla tehdit ediliyor." ifadelerine yer verildi.

"ANNESİ VE BABASI DA GÜN İÇİNDE GÖZALTINA ALINDI"

Çocuğun annesi ile babasının da gün içinde gözaltına alındığı belirtilen paylaşımda, "11 yaşında bir çocuk, kendisine refakat edecek kimsesi yok, annesiz, babasız. İşte işgal böyle de görülüyor." değerlendirmesi yapıldı.

"OKULUNDAN ÇIKARKEN GÖZALTINA ALINDI"

Filistin basınında yer alan haberlerde, söz konusu çocuğun adının Eyhem el-Hedre olduğu ve Doğu Kudüs’teki Ra’s el-Amud Mahallesi'ndeki okulundan çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İşgalci İsrail polisi 11 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
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İşgalci İsrail polisi 11 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs'ün eski şehir bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınan 11 yaşındaki çocuğun adının Yahya Badran olduğu ve henüz bilinmeyen nedenle İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Polis aracına bindirilen Badran'ın Kudüs'te bir polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

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