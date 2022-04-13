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Dünya İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı Yine çocuk öldürdüler
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İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı: Yine çocuk öldürdüler

İşgalci İsrail güçlerinin; Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytüllahim kentlerindeki baskınlarında 14 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 1 Filistinli de yaralandı. Ramallah'taki görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, kentin kuzeyindeki Kuber kasabasına baskın düzenlediğini ifade etti. Filistinlilere ait bir evi kuşatan işgalci İsrail güçlerinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı: Yine çocuk öldürdüler
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine düzenlediği saldırıda 14 yaşında Filistinli çocuğun gerçek mermiyle hayatını kaybettiği bildirildi.

  • Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytüllahim kentine bağlı Husan beldesinde Filistinli bir çocuğa ateş açtı. Tanıklar Filistinli çocuğun saldırıda yaralandığını aktardı. İşgal ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.- Ramallah kentinde iki baskın

FİLİSTİNLİLERE AİT BİR EVİ KUŞATIP 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR

Ramallah'taki görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, kentin kuzeyindeki Kuber kasabasına baskın düzenlediğini ifade etti. Filistinlilere ait bir evi kuşatan İsrail güçlerinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

  • Tanıklar, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda Filistinlilere karşı kullandığı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası neticesinde 1 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Yaralanan Filistinlinin durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail güçleri tarafından beş yıl önce 13 yaşında tutuklanan Ahmed Manasra'nın bugün mahkemesi yapılacak
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İşgalci İsrail güçleri tarafından beş yıl önce 13 yaşında tutuklanan Ahmed Manasra'nın bugün mahkemesi yapılacak
Ahmed Manasra 2015 yılında henüz 13 yaşındayken, 15 yaşındaki kuzeni Hasan Manasra ile birlikte bıçaklı eylem yapacakları iddiasıyla işgalci İsrail güçleri tarafından saldırıya uğradı.

15 yaşındaki Hasan Manasra olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmed Manasra 5 yıldır İsrail zindanlarında tutuklu bulunuyor.

Bugün mahkemesi bulunan Ahmed'in, işgalci güçler tarafından sorgulanırken çekilmiş videosu sosyal medyada tekrar gündem oldu.

12 yıl hapis cezası verilen Ahmed Manasra'nın cezası daha sonra 9 buçuk yıla indirilmişti.
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