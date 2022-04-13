İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı: Yine çocuk öldürdüler

İşgalci İsrail güçleri tarafından beş yıl önce 13 yaşında tutuklanan Ahmed Manasra'nın bugün mahkemesi yapılacak

Ahmed Manasra 2015 yılında henüz 13 yaşındayken, 15 yaşındaki kuzeni Hasan Manasra ile birlikte bıçaklı eylem yapacakları iddiasıyla işgalci İsrail güçleri tarafından saldırıya uğradı.



15 yaşındaki Hasan Manasra olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.



Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmed Manasra 5 yıldır İsrail zindanlarında tutuklu bulunuyor.



Bugün mahkemesi bulunan Ahmed'in, işgalci güçler tarafından sorgulanırken çekilmiş videosu sosyal medyada tekrar gündem oldu.



12 yıl hapis cezası verilen Ahmed Manasra'nın cezası daha sonra 9 buçuk yıla indirilmişti.





