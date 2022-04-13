İşgalci İsrail güçlerinden silahlı saldırı: Yine çocuk öldürdüler

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Beytüllahim kentine düzenlediği saldırıda 14 yaşında Filistinli çocuğun gerçek mermiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
- Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytüllahim kentine bağlı Husan beldesinde Filistinli bir çocuğa ateş açtı. Tanıklar Filistinli çocuğun saldırıda yaralandığını aktardı. İşgal ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.- Ramallah kentinde iki baskın
FİLİSTİNLİLERE AİT BİR EVİ KUŞATIP 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR
Ramallah'taki görgü tanıkları da İsrail özel kuvvetlerinin, kentin kuzeyindeki Kuber kasabasına baskın düzenlediğini ifade etti. Filistinlilere ait bir evi kuşatan İsrail güçlerinin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
- Tanıklar, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda Filistinlilere karşı kullandığı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası neticesinde 1 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Yaralanan Filistinlinin durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.