İşgalci İsrail polisi Kudüs’te bir Filistinliyi ağır yaraladı

Hayat

Masa başı basit egzersiz teknikleri

Hayatın günlük akışındaki yoğunluklarımız, bizlerin spordan uzaklaşmasını gerektiriyor olabilir ancak bu durum, vücudumuzun tümüyle hareketsiz kalmasına bir bahane değil. Hızla gelişen teknoloji sayesinde gündelik yaşamın büyük bir kısmını evde geçirmek zorunda kalanlar için spor eğitmenleri; basit, fazla zaman almayan, her kesimin yapabileceği kısa egzersizler tavsiye ediyor.