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Dünya İspanya ötanazi yasasını kabul etti
AVRUPA

İspanya ötanazi yasasını kabul etti

İspanya'da 20 yıldan fazla bir süredir tartışmalar neden olan ötenazi yasası sol koalisyon hükümetinin girişimiyle mecliste kabul edildi. Yasanın, senato ve ardından yine mecliste onaylanıp, 2021 yılının ilkbaharında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
İspanya, ötanazinin yasal olduğu dünyadaki 6'ıncı ülke olacak.
İspanya, ötanazinin yasal olduğu dünyadaki 6'ıncı ülke olacak.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle meclise getirilen ötanazi yasası kabul edildi.

Ülkede 20 yılı aşkın süredir tartışmalara neden olan ötanazi yasası, mecliste yapılan oylamada 138 aleyhte oya karşı 198 lehte oyla kabul edilip, senatoya gönderildi.

Yasanın, senato ve ardından yine mecliste onaylanıp, 2021 yılının ilkbaharında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Ötanazi için İspanyol vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmak şartları getiren yasaya göre, tedavisi mümkün olmayan, fiziksel veya zihinsel büyük acıya maruz kalan çaresiz hastalıklara yakalananlar kendi istekleriyle bunu talep edebilecek.

Yasallaşan 6'ıncı ülke

İspanya böylece Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Kanada ve Avustralya'nın ardından ötanazinin yasal olduğu dünyadaki 6. ülke olacak.

Konuya ilişkin twitter hesabından bir mesaj yayımlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ülke için büyük bir sosyal kazanım. Özgürlükte, medeni haklarda ve onurda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasaya, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox Partisi tepki gösteriyor.

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