Dünya İspanyada bir emekli satın aldığı eski evde 9 milyon pesetas buldu
AVRUPA

İspanya'da bir emekli satın aldığı eski evde 9 milyon pesetas buldu

İspanya'da emekli olduktan sonra doğduğu kasabada eski bir ev satın alan Tono Pineiro adlı İspanyol, tadilat sırasında evin farklı bölümlerinde 9 milyon pesetas (yaklaşık 54 bin avro) buldu. Emekli Tono Pineiro, İspanya Merkez Bankasının geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını avroya değiştirebildiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
İspanyada bir emekli satın aldığı eski evde 9 milyon pesetas buldu
İspanya Merkez Bankası da 2021'den itibaren pesetas almayacağını duyurmuştu.

Valensiya'da oturan ancak emekli olduktan sonra doğduğu, ülkenin kuzeybatısındaki Lugo kentinin A Pousada kasabasında eski bir ev satın alan Pineiro, büyük bir sürprizle karşılaştı.

El Progreso adlı yerel bir gazeteye konuşan Pineiro, tadilat sırasında evin farklı yerlerine gizlenmiş toplam 9 milyon pesetas bulduğunu söyledi.

Pineiro, "İlk parayı, tadilat sırasında çatıda buldum, sonrasında evin geri kalanında. Evin eski sahibinin bankalara güvenmediği belli oluyor. Paranın büyük bölümü kutulara gizlenmişti ve sanırım nemden korumak için çok iyi şekilde korunmuştu. Paraların çoğu ütülenmişti" dedi.

Parayı ilk bulduğunda çok sevindiğini ancak sonrasında sevincinin kursağında kaldığını anlatan Pineiro, İspanya Merkez Bankası'nın geçen yıldan itibaren eski İspanyol parası pesetas almayı bırakmasından dolayı paranın sadece küçük bir kısmını avroya değiştirebildiğini aktardı.

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İspanya pesetası bırakarak avro para birimine geçmişti

İspanya, 1 Ocak 2002'de pesetası bırakarak avro para birimine geçmişti.

İspanya Merkez Bankası da 2021'den itibaren pesetas almayacağını duyurmuştu.

Mutfak tadilatı yaparken hazine buldu: Tuzla kaplı fincanın içinden çıktı
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Mutfak tadilatı yaparken hazine buldu. Tuzla kaplı fincanın içinden çıkan altınlara paha biçilemedi. ALtınlar müzayede evinde satışa çıkarılacak.
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