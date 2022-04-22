İsrail askerlerinin Batı Şeria’da yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci Yahudiler üç peygamberin kabrinin yer aldığı Hz. İbrahim Camii'nde ayin yaptılar

İşgalci Yahudiler, Kudüs'te üç peygamberin kabrinin yer aldığı Hz. İbrahim Camii'ne baskın düzenleyerek ayin yaptı.



Hz. İbrahim Camii'nde, Hz. İbrahim ile eşi Sare'nin kabrinin bulunduğu “el-Hadral İbrahimiyye”, Yakup Peygamber ile eşinin kabrinin bulunduğu “el-Hadral Yakubiyye” ve Yusuf Peygamberin kabrinin bulunduğu “el-Hadral Yusufiyye” yer alıyor.