Dünya İsrail Filistinlilere saldırdı 1 şehit
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İsrail Filistinlilere saldırdı: 1 şehit

İsrail işgal güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki barışçıl gösterilere saldırısında bir Filistinli şehit oldu, 10 Filistinli ise yaralandı. Yaralananlar arasında AA foto muhabirinin de bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçleri, sınırda barışçıl gösteri yapan Filistinli gençleri hedef aldı.
İsrail işgal güçleri, sınırda barışçıl gösteri yapan Filistinli gençleri hedef aldı.

İsrail işgal güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine saldırısında 1 Filistinli şehit oldu, aralarında Anadolu Ajansı serbest kameramanının bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Filistinliler, barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey sınırı yakınlarında bir araya geldi. İsrail askerleri, barışçıl göstericilere gerçek mermiyle saldırdı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki gösterilere saldırısında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin şehit olduğu, 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, şehit olan Filistinlinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

AA serbest kameramanı yaralandı

Yaralılar arasında yer alan Anadolu Ajansı serbest kameramanı Muntasır es-Savvaf ise görevini yaptığı sırada İsrail askerlerinin attığı gaz kapsülünün doğrudan ayağına isabet ettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin kurşununun kamerasına da isabet ettiğini söyleyen Savvaf, kamerasının bir kısmının parçalandığını aktardı.

Savvaf, ilk yardım ekiplerinin olay yerinde kendisine müdahalede bulunduğunu, yarasının hafif olduğunu dile getirdi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

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