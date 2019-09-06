Dünya İsrail Gazze şeridine saldırdı 5 yaralı
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İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail Gazze şeridine saldırdı: 5 yaralı

İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırısında, 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı. Filistinlilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' eylemleri, 30 Mart 2018'den bu yana devam ediyor.

Haber Merkezi AA
İsrail işgal güçlerinin saldırıları sonucu 5 Filistinli yaralandı.
İsrail işgal güçlerinin saldırıları sonucu 5 Filistinli yaralandı.

İsrail işgal güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine saldırısında, 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

  • Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere saldıran İsrail işgal güçlerinin 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail işgal güçleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

  • İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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