Dünya İsrail Gazzede kan döktü 1 şehit
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İsrail Gazze'de kan döktü: 1 şehit

İşgalci İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir gözetleme kulesini hedef alan saldırısında 1 Filistinli şehit oldu, 3 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi AA
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir gözetleme kulesini hedef alan saldırısında 1 Filistinlinin şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada İsrail savaş uçağının, Refah kentinde Filistinli gruplardan birine ait gözetleme kulesini hedef alan saldırısında, Abdulkerim Rıdvan (22) isimli Filistinli gencin şehit olduğunu, 3 Filistinlinin yaralandığını belirtti. Açıklamada, yaralıların tedavi için Gazze'nin güneyindeki Avrupa Hastanesine kaldırıldığı bilgisi verildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "orduya ait savaş uçağının, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir mevzi yakınında, İsrail'e yanan balon ve uçurtma gönderen bir hücreyi hedef aldığı" belirtildi.

Gazze'den havan topu atıldığı iddiası

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güney kesimindeki tampon bölgede saha çalışmaları yapan askerlere Gazze'den 2 havan topu atıldığı öne sürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Konuyla alakalı Gazze tarafından açıklama yapılmadı.

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