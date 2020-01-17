Dünya İsrail Gazzeye gitmek isteyen 5 Finlandiya vatandaşını gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail Gazze'ye gitmek isteyen 5 Finlandiya vatandaşını gözaltına aldı

İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçme girişiminde bulundukları iddiasıyla 5 Finlandiya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

4'ü aktivist ve biri Finlandiya parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşı, İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçme girişiminde bulundukları iddiasıyla İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığının "İsrail, misafirlerin İsrail yasalarına uymasını bekliyor." açıklamasına yer verildi.

  • İsrail'deki Finlandiya Büyükelçiliği böyle bir girişimde bulunan parlamento üyesinin normal bir kişi konumunda olması nedeniyle olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

GAZZE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Gazze'deki Geri Dönüş Yürüyüşü Ulusal Heyeti, uluslararası aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı, uluslararası aktivistlerle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

İSRAİL İŞGAL POLİTİKASINI DURDURSUN

Heyet, yabancı dayanışmacılara ve insan hakları kuruluşlarına Gazze Şeridi'ne yönelik karadan ve denizden yapılan zalim ablukaya karşı uluslararası kampanyalar düzenlemeye devam etmeleri ve etnik işgal politikalara karşı durmaları çağrısında bulundu.

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