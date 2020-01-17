İsrail Gazze'ye gitmek isteyen 5 Finlandiya vatandaşını gözaltına aldı

4'ü aktivist ve biri Finlandiya parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşı, İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçme girişiminde bulundukları iddiasıyla İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığının "İsrail, misafirlerin İsrail yasalarına uymasını bekliyor." açıklamasına yer verildi.

İsrail'deki Finlandiya Büyükelçiliği böyle bir girişimde bulunan parlamento üyesinin normal bir kişi konumunda olması nedeniyle olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi: Gazze#Ummah #Palestine #Palestinians #Gaza pic.twitter.com/O6HfamAg88 — DÜNYA (@yenisafakdunya) 19 Kasım 2019

GAZZE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Gazze'deki Geri Dönüş Yürüyüşü Ulusal Heyeti, uluslararası aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı, uluslararası aktivistlerle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'daki bir hastanede tedavi olan 9 aylık Muhammed Muhaysin'in annesine Gazze'den çıkış izni vermedi. Bacak ve leğen kemiklerinde kırıklar olan Muhammed bebeğe Filistinli genç kız 'gönüllü annelik' yapıyor pic.twitter.com/0ijwVH7w6U — DÜNYA (@yenisafakdunya) 18 Ekim 2019

İSRAİL İŞGAL POLİTİKASINI DURDURSUN

Heyet, yabancı dayanışmacılara ve insan hakları kuruluşlarına Gazze Şeridi'ne yönelik karadan ve denizden yapılan zalim ablukaya karşı uluslararası kampanyalar düzenlemeye devam etmeleri ve etnik işgal politikalara karşı durmaları çağrısında bulundu.