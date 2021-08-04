Dünya İsrail medyasından itiraf İsrail ordusu Gazzede altı sivilin öldüğü olayı gizledi
ORTADOĞU

İsrail medyasından itiraf: İsrail ordusu Gazze'de altı sivilin öldüğü olayı gizledi

İsrail medyası, İsrail ordusunun mayıs ayında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında altı sivilin yaşamını yitirdiği bir olayı gizlediğini yazdı.

Haber Merkezi AA
İsrail medyasından itiraf: İsrail ordusu Gazzede altı sivilin öldüğü olayı gizledi
(Arşiv)

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Mayıs ayındaki Surların Muhafızı Operasyonu sırasında İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında öldürülenlerin hepsi İsrail'in açıkladığı gibi sivil savaşçı değildi." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun, 13 Mayıs'ta gerçekleşen olayda bombalı saldırı planlanmasına rağmen öncesinde bölge sakinlerine "evlerini tahliye etmeleri" yönünde bir uyarı yapmadığı kaydedildi.

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İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'da bir sivil Yahudi işgalcinin, İsrail askerinin silahını alarak Filistinlilere ateş açtığını gösteren bir video ortaya çıktı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in servis ettiği görüntünün haziran ayında çekildiği ve can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde gerçekleşen olayda, üçü kadın, ikisi çocuk ve biri erkek olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Söz konusu olayın ordu tarafından soruşturulduğu ancak kamuoyuna açıklanmadığı belirtilirken, soruşturma sonucunda birkaç düşük rütbeli askerin açığa alındığı fakat daha sonra görevlerine geri döndükleri kaydedildi.

Yüksek rütbeli bir subayın farklı bir tabura nakledildiği ve rütbeli hiçbir subayın cezalandırılmadığı bilgisi verildi.

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- Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

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