Dünya İsrail ordusu Cenindeki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı
ORTADOĞU

İsrail ordusu Cenin'deki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına aldığı, çatışmada bir Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail ordusu Cenindeki İslami Cihad liderini yaralayarak gözaltına aldı
Arşiv.

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin'deki evine baskın düzenledikleri Saadi'yi vurarak yaraladı. İsrail güçleri ardından Saadi'yi gözaltına aldı. Cenin'deki İbni Sina Hastanesi, Saadi'nin karısının da İsrail askerlerinin saldırısında yaralandığını, genç bir adamın da bacağından vurulduğunu açıkladı.

Yerel kaynaklar, Saadi'nin damadının da gözaltına alındığını belirtti.

Bir Filistinli öldürüldü

  • Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden bir Filistinli Cenin'deki Devlet Hastanesine getirildi.
  • Sosyal medyada, İsrail ordusunun çok sayıda zırhlı araç, buldozerle bölgeye girdiği ve Cenin semalarında helikopterlerin görüldüğü görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise farklı ekiplerin katılımıyla Cenin kentinde "iki terör şüphelisini" gözaltına aldıklarını açıkladı. Bölgede çatışma çıktığı ve karşı taraftaki bazı kişilerin vurulduğu aktarıldı.

Şüphelilerin İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından sorguya götürüldüğü ifade edildi ancak kimliklerine ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınlarda Filistinli silahlı gruplarla genelde çatışma çıkıyor.

Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile de mayısta Cenin kampına düzenlenen baskında İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından vurularak öldürülmüştü. Uluslararası tepkiye rağmen İsrail ordusunun olayla ilgili soruşturması sonucunda herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.

İsrail 4 yaşındaki Filistinli çocuğu oyun parkında gözaltına aldı
OYNAT 00:21
İsrail 4 yaşındaki Filistinli çocuğu oyun parkında gözaltına aldı
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, şimdi de 4 yaşındaki bir çocuğu hedef aldı. İsrail askerlerinin küçük çocuğu, Yahudi çocuklar için yapılan oyun parkında oynadığı gerekçesiyle uzaklaştırarak gözaltına aldığı anlar kameraya yansıdı.
Çevik Bire tahliye

Çevik Bir'e tahliye

​İleri 'demans' hastalığı teşhisi konuldu.
Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Altı liralık yakıt ile 100 kilometre

Manisa'da lise öğrencileri geliştirdi.
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

​Elon Musk'ın babasından ilginç sözler: Onunla gurur duymuyorum.
Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

Neden terk edildiği bilinmiyor.

​Bakan Soylu'dan cemevlerine yönelik saldırıyla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.