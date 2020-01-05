İsrail tedavi için hastaların Gazze'den çıkışına izin vermiyor

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık: