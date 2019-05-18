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Dünya İsrail zulmü altında son nefesini verdi
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ORTADOĞU

​İsrail zulmü altında son nefesini verdi

İsrail zulmü altında son nefesini verdi

Kudüs'te kanser tedavi gören Filistinli 5 yaşındaki Ayşe El Lulu, İsrail zulmü altında hayatını kaybetti. İsrail işgal güçleri, küçük kızın ailesine Gazze'den ayrılmasına izin vermemişti. Lulu'nun ailesi haftalardır İsrail makamlarından 'refakat' izni talep ediyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail işgal güçleri, Gazze'de yaşayan 5 yaşındaki küçük kızın ailesine refakatçi izni vermemişti.
İsrail işgal güçleri, Gazze'de yaşayan 5 yaşındaki küçük kızın ailesine refakatçi izni vermemişti.

İsrail'in ailesine 'refakat' izni vermediği 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, kanser tedavisi gördüğü hastanede yalnız başına son nefesini verdi.

17 Nisan'dan bu yana Kudüs'te kanser tedavisi gören 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu'nun Gazze'de yaşayan ailesi İsrail makamlarından defalarca 'refakatçi' izni talep etmişti.

İsrail işgal güçleri ise bu taleplere olumlu bir yanıt vermemişti. Durumu ağır olan 5 yaşındaki küçük kız, 31 gün süren tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu.
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