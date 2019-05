​İsrail zulmü altında son nefesini verdi

İsrail'in ailesine 'refakat' izni vermediği 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, kanser tedavisi gördüğü hastanede yalnız başına son nefesini verdi.

17 Nisan'dan bu yana Kudüs'te kanser tedavisi gören 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu'nun Gazze'de yaşayan ailesi İsrail makamlarından defalarca 'refakatçi' izni talep etmişti.

İsrail işgal güçleri ise bu taleplere olumlu bir yanıt vermemişti. Durumu ağır olan 5 yaşındaki küçük kız, 31 gün süren tedavisinin ardından hayata gözlerini yumdu.