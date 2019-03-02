Dünya İsrailden Gazzeye hava saldırısı
ORTADOĞU

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İşgalci İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını vurdu.

Haber Merkezi AA
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Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Meğazi Kampı'nın doğusuna düzenlenen saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Filistin Sağlık Bakanlığından da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısının Gazze'ye yakın Yahudi yerleşim birimlerine atılan patlayıcı yüklü balonlara karşılık olarak düzenlendiği belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerde zaman zaman İsrail tarafına yanan balonlar da gönderiliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

  • İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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