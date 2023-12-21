İsrail'den Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na hava saldırısı: Üç kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda Sınır Kapısı Müdürü dahil üç kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze-Mısır-İsrail arasındaki sınırda yer alan kapıya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Gassan Gabin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi öldürüldü.

İsrail ya da Mısır makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.