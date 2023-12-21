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Dünya

İsrail'den Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na hava saldırısı: Üç kişi hayatını kaybetti

Filistinlilere yönelik katliam saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, bu kez de Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı hedef aldı. Abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliği taşıyan Kerm Ebu Salim'e düzenlenen saldırı sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18:47 - 21/12/2023 Perşembe
AA
Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı
Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneydoğusundaki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıda Sınır Kapısı Müdürü dahil üç kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze-Mısır-İsrail arasındaki sınırda yer alan kapıya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Gassan Gabin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi öldürüldü.

İsrail ya da Mısır makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından kapattığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı ilk kez 12 Aralık'ta açmıştı.

Kerm Ebu Salim, abluka altındaki Gazze'nin dışarıya açılan tek ticari kapısı olma özelliğini taşıyor.



#Gazze
#İsrail
#Saldırı
#Kerm Ebu Salim
#Sınır Kapısı
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