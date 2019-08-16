Dünya İsrailin "baskıcı koşulları" sonucu ABDli Müslüman vekil Tlaib ziyaretinden vazgeçti
AMERİKA

Müslüman vekil Tlaib, Batı Şeria'yı ziyaret etmekten vazgeçti.

İsrail'in "baskıcı koşulları" sonucu ABD'li Müslüman vekil Tlaib ziyaretinden vazgeçti

ABD'li Müslüman vekil Rashida Tlaib, İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'ya gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Vekil Tlaib ''Bu baskıcı koşullar altında büyükannemi ziyaret etmenin ırkçılık, baskı ve adaletsizlik gibi inandığım her şeye aykırı olduğuna karar verdim" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Rashida Tlaib
Rashida Tlaib

İsrail tarafından ülkeye ve Filistin'e giriş yasağı getirilen ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekili Rashida Tlaib, İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'daki ailesini ziyarete gitmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Filistin kökenli Tlaib, İsrail hükumetinin ülkeye giriş yasağı getirmesi, daha sonra ise "aile ziyaretinde bulunabileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Konuya dair Twitter'dan paylaşımda bulunan Tlaib, İsrail hükumetinin kendisini tehdit yoluyla susturmaya çalıştığını ve suçlu muamelesi yapmak için fırsat kolladığını belirterek, Batı Şeria'daki büyükannesini görmeye gitmekten vazgeçtiğini ifade etti.

Tlaib, "Susturulmam ve suçlu muamelesi görmem büyükannemin görmek isteyeceği bir şey değil. Bu durum, benim bir parçamı yok eder. Bu baskıcı koşullar altında büyükannemi ziyaret etmenin ırkçılık, baskı ve adaletsizlik gibi inandığım her şeye aykırı olduğuna karar verdim" dedi.

İsrail hükumetinin izniyle ailesinin yaşadığı topraklara gitmeyi "utanç verici ve aşağılayıcı" olarak nitelendiren Tlaib, Benjamin Netanyahu hükumetinin kendisinin gerçekleri konuşmasından korktuğunu vurguladı.

Tlaib, "Filistin halkı, seçimleri kazandığımda, sonunda birinin insanlık dışı şartlara dair gerçekleri konuşacağından dolayı umutlanmıştı. Beni aşağılayan ve büyükanneme olan sevgim sebebiyle baskıcı ve ırkçı politikalarına boyun eğmemi isteyen İsrail devletinin bu umudu yok etmesine izin veremem. Olay, sadece bana ve Vekil Ilhan Omar'a giriş yasağı getirilmesi değil, aynı zamanda İsrail'deki derin ırkçılığın bizleri barıştan uzaklaştırmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yahudi kuruluşlarından karara tepki

İsrail, dün ABD'li Müslüman Temsilciler Meclisi vekilleri Tlaib ve Omar'a ülkeye giriş yasağı getirmişti.

ABD'deki İsrail lobisi AIPAC'in de içinde olduğu birçok Yahudi kuruluşu ise bu karara tepki göstermişti.

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Bu tepkilerin ardından İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, yeni bir açıklama yapmış ve Tlaib'in Batı Şeria'daki ailesini ziyaretine izin vereceklerini duyurmuştu.

Deri'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'li vekilin ülkeye yalnızca insani amaç ve aile ziyareti kapsamında girebileceği belirtilmişti.

Vekil Tlaib ve Omar'ın 18-22 Ağustos tarihlerinde İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi ve Kudüs'teki Filistinli Müslüman kanaat önderleri ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

ABD'li Müslüman vekillere İsrail'e giriş yasağı
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ABD'li Müslüman vekillere İsrail'e giriş yasağı

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