İsrail'in davetlisi 'Suudi aktiviste' tepki gösteren Filistinlilere ceza

İsrail Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak ülkeye geldikten sonra Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı "aktivist" Muhammed Suud Zeyd’i protesto ederek, Harem-i Şerif’in avlusundan çıkaran biri çocuk 4 Filistinliye Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildi.

Kudüs’teki Filistin Esirler Cemiyeti Müdürü Nasır Kavs yaptığı açıklamada, Filistinlilerce Mescid-i Aksa’dan protesto edilerek kovulan İsrail davetlisi Suudi aktivist Zeyd’in durumuyla ilgili 2 gazeteci ile 3 Mescid-i Aksa koruma görevlisinin de aralarında olduğu 9 kişinin ifade vermek üzere dün İsrail polis merkezine çağrıldığını belirtti.

Aksa'dan uzaklaştırma cezası verildi

İsrail polisinin olaya karışan 14 yaşındaki Malik en-Nablusi ile 3 Filistinliye on beşer gün Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verdiğini söyleyen Kavs, gazeteciler ile Mescid-i Aksa’nın koruma görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak pazartesi günü İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Suudi Arabistanlı aktivist Muhammed Suud Zeyd, Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'in avlusundan çıkarılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in davetlisi olarak gelen ve adının Muhammed Suud Zeyd olduğu öğrenilen Suudi Arabistanlı aktivistin Filistinliler tarafından Harem-i Şerif'ten kovulduğunu belirtmişti.

Filistinliler protesto ettiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suudi Arabistanlı aktivist Zeyd'in Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'ndan çıkana kadar Filistinlilerin sözlü protestosuna hedef olduğu görülmüştü.

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İsrail ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan "normalleşme" süreci Filistinliler tarafından tepkiyle karşılanıyor.