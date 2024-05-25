İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Kassam Tugayları'ndan Netanyahu'lu mesaj: Vatandaşlarınızı esaret altında böyle öldürüyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli esirlerin görüntülerini paylaştı ve ailelerine, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ordusu ve Savaş Kabinesi, vatandaşlarınızı esaret altında böyle öldürüyor." ifadesiyle seslendi.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen İsrailli esirlerin ailelerine seslenerek, "Ordunuz, Netanyahu'nun talimatıyla esirlerin onurunu ölüyken de diriyken de ayaklar altına aldı." başlıklı bir video yayınladı.

"Netanyahu'ya sorun isimlerini çok iyi biliyor"

Videoda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin esirleri geri döndüreceklerine dair yaptıkları açıklamaların görüntülerinden kesitler paylaşıldıktan sonra "Netanyahu, ordusu ve Savaş Kabinesi, vatandaşlarınızı esaret altında böyle öldürüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen esirlerin enkaz altında ya da toz içinde öldüğü anların fotoğrafları verilen videoda, "İsimlerini Netanyahu'ya ve hükümetine sorun, size söyleyeceklerdir, onlar çok iyi biliyor." denildi.

Esirlerin İsrail bombardımanlarında öldüklerine işaret edilerek, "Onları bu şekilde geri döndürecekler." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de üç esirin cesedine ulaşılmıştı

İsrail ordusu, 23 Mayıs'ta gece düzenlenen "operasyonda", 7 Ekim'de öldürülen ve Gazze Şeridi'ne götürülen Orion Hernandez Radoux, Hanan Yablonka ve Michel Nisenbaum'un cesetlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunduğunu duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri getireceğiz." demişti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail Savaş Kabinesi'nin Hamas'ın açıklamasına karşılık Gazze'nin Refah bölgesine yönelik saldırılara devam kararı alması ise İsrail'de ateşkes ve esir takası yapılmasını isteyenlerin tepkisine yol açmıştı.

Hamas'ın elinde 125 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.







