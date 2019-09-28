İşte güvenli bölge projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dünyaya ilan ettiği ‘Güvenli Bölge’nin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu liderler oturumunda Türkiye’nin kurmayı planladığı ‘Güvenli Bölge’den “ABD ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. İlk etapta 30 kilometre derinliğinde 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis etmek. Burada 2 milyon Suriyelinin istihdamını sağlamak hedefimizdir. Güvenli bölgeye rahatlıkla 1-2 milyon arasında mülteciyi yerleştirme şansına sahiptir” diye bahsetti.
30 BİN NÜFUSLU İLÇELER OLACAK
Erdoğan’ın harita ile dünyaya duyurduğu ‘Güvenli Bölge’nin ayrıntıları belli oldu. Hazırlanan taslak proje basınla paylaşıldı. Plana göre, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.
HER HANEYE ARAZİ PLANI
Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.
CAMİ DE VAR HALI SAHADA
İlçelerin her birinde ortalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi yer alacak. Her ilçede ayrıca 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesis yer alacak. 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılara da yer verilecek.
NE KADAR ALAN GEREKLİ?
Projeye göre 1 köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82,6 milyon metrekare alan gerekiyor. 1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare, toplamda 92,6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca tarımsal amaçlı arazi dağıtım için ise 140 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç var.
2,4 MİLYAR DOLAR
Her bir köyde bin konut, toplamda 140 köyde 140 bin konut olacak. Her bir ilçede 6 bin konut, 10 ilçede 60 bin konut olmak üzere toplam 200 bin konut yabancı fonlarla oluşturulacak. 1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400 bin lira (26,4 milyar dolar) tutuyor. Yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması halinde maliyet de bu oranda artacak.
- Jeffrey bizi hiç dinlememiş
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, “Şu anda gelinen noktadan biz tatmin olmadık ve bunu da Amerikalılara açık ve net bir şekilde söyledik.” dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in, “güvenli bölge konusunda Türkiye ile belli bir derinlik görüşmesinin yapılmadığı” şeklindeki açıklamalarına tepki göstererek “Bizim söylediklerimizi iyi dinlememişler demek ki. Kendi ajandalarını sadece gündemde tutmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın “benim gözetimim altında oldu” açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, “Veliaht Prens'in bu konuda sorumluluğu kabul etmesi önemli ama bu sorumluluğun da yerine getirilmesi gerekiyor” dedi.
- Önce YPG temizlenecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor. 30 kilometre derinlikteki alan, Cerablus, Münbiç, Ayn el Arab (Kobani), Tel Abyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor. Fırat Kalkanı Harekatı’nda terörden arındırılan Cerablus ilçesi dışındaki yerleşimler, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunuyor. Güvenli bölgenin sınırını, Suriye’nin doğusunu batısına bağlayan M4 karayolu oluşturuyor. M4’ün güvenli bölge içerisinde olmasıyla, YPG/PKK’nın bölgeye erişmesi ve silahlı faaliyetler yürütmesinin engellenmesi amaçlanıyor. YPG/PKK, halihazırda söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.