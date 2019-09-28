İşte güvenli bölge projesi

İlçelerde ortalama 100 metrekare konutlardan oluşan 6 bin konut yapılacak. Köylerde de yine 100 metrekare ev ve ahırdan oluşan bin konut olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dünyaya ilan ettiği ‘Güvenli Bölge’nin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu liderler oturumunda Türkiye’nin kurmayı planladığı ‘Güvenli Bölge’den “ABD ile burada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki görüşmelerimiz sürüyor. İlk etapta 30 kilometre derinliğinde 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis etmek. Burada 2 milyon Suriyelinin istihdamını sağlamak hedefimizdir. Güvenli bölgeye rahatlıkla 1-2 milyon arasında mülteciyi yerleştirme şansına sahiptir” diye bahsetti.

Güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı ve 30 kilometre derinlikteki alanı kapsıyor.

30 BİN NÜFUSLU İLÇELER OLACAK

Erdoğan’ın harita ile dünyaya duyurduğu ‘Güvenli Bölge’nin ayrıntıları belli oldu. Hazırlanan taslak proje basınla paylaşıldı. Plana göre, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.

HER HANEYE ARAZİ PLANI

Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.

CAMİ DE VAR HALI SAHADA

İlçelerin her birinde ortalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi yer alacak. Her ilçede ayrıca 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesis yer alacak. 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılara da yer verilecek.

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NE KADAR ALAN GEREKLİ?

Projeye göre 1 köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82,6 milyon metrekare alan gerekiyor. 1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare, toplamda 92,6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca tarımsal amaçlı arazi dağıtım için ise 140 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç var.

2,4 MİLYAR DOLAR

Her bir köyde bin konut, toplamda 140 köyde 140 bin konut olacak. Her bir ilçede 6 bin konut, 10 ilçede 60 bin konut olmak üzere toplam 200 bin konut yabancı fonlarla oluşturulacak. 1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400 bin lira (26,4 milyar dolar) tutuyor. Yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması halinde maliyet de bu oranda artacak.