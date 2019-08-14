İstenmeyen ülke İsrail

İsrail tarihinin en büyük deniz tatbikatını, geçtiğimiz hafta, ABD, Fransa, İngiltere dahil olmak üzere on ülkenin katıldığı Mighty Wa ves (Güçlü Dalgalar) adıyla kendi kıyı şeridinde gerçekleştirmişti.

İsrail’in, ABD ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı merkezli tanker krizini fırsat bilerek, Körfez bölgesine yerleşme ve varlığını derinleştirme stratejisine bölge ülkelerinden itirazlar yükselmeye başladı. İşgalci İsrail yönetiminin, Körfez bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden etkisini artırmak istediği artık bir sır değil. İki taraf arasında başta istihbarat paylaşaımı olmak üzere güvenlik ve teknoloji alanında derineleşen işbirliği mevcut. Tel-Aviv, BAE’yi kullanarak İran ile bölge ülkelerinin arasını açmayı diğer taraftan ise ABD üzerinden bölgedeki askeri gerilimi artırma çabasında. İsrail’in yürüttüğü iki ayaklı stratejinin hedefi ise bölgede askeri ve istihbari varlığını güçlendirmek. Bu hedefe en son Irak’tan itiraz geldi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajında, “Siyonist gücün (İsrail) Basra Körfezi’nden geçiş yapan gemilerin güvenliğini sağlayacak herhangi bir askeri güce katılımını reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

El Hekim

BATILI GÜÇLER GERİLİMİ YÜKSELTİYOR

Dünya petrol ticaretinin yüzde 20’sinin geçtiği su yolunda güvenliğin Körfez ülkelerince sağlanabileceğini savunan Irak Dışişleri Bakanı, “Batılı güçlerin bölgedeki varlığının gerilimi yükselttiğini” ve “Irak’ın müzakereler yoluyla gerilimi düşürmek için çaba sarfedeceğini” belirtti.

YIKICI SONUÇLARI OLUR

Irak’ın İsrail’i hedef almasından günler önce, Tahran’dan da Tel-Aviv’i hedef alan sert bir açıklama gelmişti. İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, ABD öncülüğünde Körfez bölgesinde oluşturulacak bir askeri filonun “güvensizliği artıracağını” ve bu filoya herhangi bir İsrail katılımının bölgede “yıkıcı sonuçları” olacağı uyarısında bulunmuştu.

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KATZ’TAN İTİRAF

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın geçen hafta İsrail medyasına yansıyan sözleri, Tel-Aviv’in Körfez’deki mevcudiyetine ilişkin ipuçları vermişti. Katz, ülkesinin Hürmüz’de tankerlerin İran tehdidine karşı korunmasında “ABD planının bir parçası olduğunu, ABD’de ve bölgede yürütülen müzakerelere ve istihbaratla ilgili konulara dahil olduklarını” itiraf etmişti.

İngiltere gemiyi serbest bırakabilir

İran Denizcilik ve Limanlar Kurumu Başkan Yardımcısı Celil İslami, İngiltere tarafından Cebelitarık Özerk Yönetimi’nde alıkonulan İran’a ait Grace 1 adlı petrol tankerinin yakın zamanda serbest bırakılabileceğini söyledi. İran’ın kendi gücünü göstermesinin ardından İngiltere’nin Grace 1 adlı petrol tankerinin serbest bırakılmasında yapıcı rol almaya başladığını kaydeden İslami, Hürmüz Boğaz’ında kurulması planlanan askeri koalisyonun başarılı olamayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise dün yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin bölgede gerginliğe neden olduklarını söyleyerek, Tahran yönetiminin savaş peşinde olmadığını ifade etti. Öte yandan İngiltere’ye ait bir başka savaş gemisi HMS Kent’in de, Hürmüz bölgesinde bulunan donanma güçlerine katılmak amacıyla Portsmouth’tan yola çıktığı bildirildi.