İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı

Kiev-Moskova hattında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Pentagon ve Ukrayna'dan istihbarat raporlarına göre, Putin'in sağlığının iyi olmadığı kaydedildi.

OYNAT 00:53 Ukrayna için savaşmak isteyen yabancı savaşçılar Polonya sınırında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, farklı ülkelerden Ukrayna için Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı savaşçılar çeşitli yollarla Ukrayna'ya geçiyor.



Çeşitli ülkelerden gelen bir grup yabancı savaşçı, Ukrayna-Polonya sınırında bulunan Medyka Sınır Kapısı'ndan Ukrayna'ya geçerken gazeteciler tarafından görüntülendi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesine yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçının geleceğini, ilk kafilenin ulaşmak üzere olduğunu belirtmişti. BiP'te paylaş

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"ÖLÜMCÜL KANSERE YAKALANDI, İLAÇ ALIYOR"

İngiltere basınından Daily Star'ın aktardığına göre, Putin, "ölümcül bağırsak kanseri" hastalığına yakalandı.

İsmi açıklanmayan bazı ABD kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderin "şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya steroidler aldığını gösterdiği" ve ayrıca yüzündeki gülümseme ifadesinin eksikliğinin "sürekli bir acı içinde olduğunu gösterdiği" ileri sürüldü.

FOTOĞRAF 12 Belarus<br><br>İşgalden önce Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor. Belarus'un da savaşa dahil olacağı iddia ediliyor. Küba<br><br>Güney Amerika ülkesi Küba, Ukrayna işgalinde Moskova'ya destek veriyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdiklerini bildirdi. Nikaragua<br><br>Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, \"Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz.\" şeklinde konuştu. Kuzey Kore<br><br>Ukrayna işgaliyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Rusya'ya destek verildiği ve krizin ana nedeninin ABD olduğu bildirildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan ve 'Rusya'nın güvenliğine yönelik meşru talebinin gözardı edildiği' belirtilen açıklamada ayrıca 'felaketin sorumlusunun Washington olduğu' kaydedildi. Suriye<br><br>Şam yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını desteklediğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Moskova'nın son hamlesini överek, bunu \"dünya barışını savunmaya doğru bir adım\" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da iki bölgeyle ilişki kurmak için çalışmaya hazır olunduğu ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının tanınabileceği bildirildi. Çin<br><br>Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor. Hindistan<br><br>Rusya ile ABD arasında uzun süredir 'denge' politikası güden ve Moskova'ya yakınlığı nedeniyle Washington'da zaman zaman eleştirilen Hindistan da 26 Şubat tarihli BMGK toplantısında, Rusya'nın aleyhine oy vermeyerek çekimser kaldı. İran<br><br>Tahran ile Moskova'nın yakın ilişkileri uzun süredir biliniyor. İran ile Rusya, dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyor. Tahran yönetimi, Ukrayna işgali konusunda doğrudan taraf tutan bir açıklamada bulunmasa da sürecin Batı tarafından bu duruma getirildiğini belirten çıkışlar yapıyor. Ancak Tahran'dan, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik açıktan bir destek gelmiş değil. Birleşik Arap Emirlikleri<br><br>Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Washington'ın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden görülen BAE'nin çekimser kalması, Batı'da tepkilere neden oldu. Keza, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, işgalin başlamasından bir gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı. Öte yandan Abu Dabi yönetiminden, Moskova'ya Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir destek verilmiş değil. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek veren ülkeler Rusya Ukrayna'ya yönelik işgaline devam ediyor. Rusya'ya karşı özellikle Batılı ülkeler tarafından ağır yaptırımlar açıklanırken, 9 ülke ise işgali haklı bulduklarını ve desteklerini açık ya da dolaylı bir şekilde ortaya koydu.

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"HASTALIĞI ONU AGRESİF YAPIYOR"

Söz konusu kaynaklar, "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir" görüşünü paylaştı.

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.

OYNAT 00:26 Ukrayna'nın Özi şehrinde düşürülen Rus uçağının pilotu rehin alındı Ukrayna ordusu, Özi şehrinde Rus uçağını düşürdü. Uçaktan sağ çıkan pilot rehin alındı. Rusya'nın son 1 gün içerisindeki kayıpları 1 adet Su-30 savaş uçağı, 1 adet Su-34 savaş uçağı, 2 adet Su-25 savaş uçağı, 2 adet taarruz helikopteri, 1 adet Mi-8 nakliye helikopteri, 1 adet Orlan-10 İHA oldu. BiP'te paylaş

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"MUTLU GÖRÜNDÜĞÜ ÇOK AZ FOTOĞRAF VAR"

"Geçmişte gülümsediğini gördük, ancak 2022'de mutlu göründüğü çok az fotoğraf var. Hasta olduğundan eminiz. Koronavirüs endişesi nedeniyle personelini belli bir mesafede tutuyor" denildi.

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FOTOĞRAF 12 Belarus<br><br>İşgalden önce Rusya ile askeri tatbikatlar yapan, topraklarını Rus ordusuna açan Minsk yönetimi, savaşta Moskova'nın yanında yer alıyor. Belarus'un da savaşa dahil olacağı iddia ediliyor. Küba<br><br>Güney Amerika ülkesi Küba, Ukrayna işgalinde Moskova'ya destek veriyor. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin tutumuna destek verdiklerini bildirdi. Nikaragua<br><br>Rusya'nın eski Sovyet ülkesi Ukrayna'yı işgaline destek veren bir diğer Güney Amerika ülkesi Nikaragua. Devlet Başkanı Daniel Ortega, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Putin'in yanında olduklarını belirterek, \"Mantıksal olarak, bu yönetimlerin güvenliği için (Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti) askeri destek gerekiyor. Orada bir savaş olursa kazananı olmaz.\" şeklinde konuştu. Kuzey Kore<br><br>Ukrayna işgaliyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Rusya'ya destek verildiği ve krizin ana nedeninin ABD olduğu bildirildi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan ve 'Rusya'nın güvenliğine yönelik meşru talebinin gözardı edildiği' belirtilen açıklamada ayrıca 'felaketin sorumlusunun Washington olduğu' kaydedildi. Suriye<br><br>Şam yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasını desteklediğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Moskova'nın son hamlesini överek, bunu \"dünya barışını savunmaya doğru bir adım\" olarak nitelendirdi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da iki bölgeyle ilişki kurmak için çalışmaya hazır olunduğu ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının tanınabileceği bildirildi. Çin<br><br>Savaşın başından bu yana Rusya'nın yanında yer aldığına dair açıklamalar yapan Çin, yaşananlardan ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. Öte yandan Çin, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, 'Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Pekin, diplomasiden uzaklaşılmaması gerektiğini belirtiyor. Hindistan<br><br>Rusya ile ABD arasında uzun süredir 'denge' politikası güden ve Moskova'ya yakınlığı nedeniyle Washington'da zaman zaman eleştirilen Hindistan da 26 Şubat tarihli BMGK toplantısında, Rusya'nın aleyhine oy vermeyerek çekimser kaldı. İran<br><br>Tahran ile Moskova'nın yakın ilişkileri uzun süredir biliniyor. İran ile Rusya, dış politikada birçok konuda birlikte hareket ediyor. Tahran yönetimi, Ukrayna işgali konusunda doğrudan taraf tutan bir açıklamada bulunmasa da sürecin Batı tarafından bu duruma getirildiğini belirten çıkışlar yapıyor. Ancak Tahran'dan, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik açıktan bir destek gelmiş değil. Birleşik Arap Emirlikleri<br><br>Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan ve, 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını derhal durdurması ve tüm birliklerini geri çekmesini' talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına 'çekimser' oy verdi. Washington'ın Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden görülen BAE'nin çekimser kalması, Batı'da tepkilere neden oldu. Keza, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, işgalin başlamasından bir gün önce telefonda görüşmüştü. Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılmıştı. Öte yandan Abu Dabi yönetiminden, Moskova'ya Ukrayna savaşı ile ilgili herhangi bir destek verilmiş değil. Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek veren ülkeler Rusya Ukrayna'ya yönelik işgaline devam ediyor. Rusya'ya karşı özellikle Batılı ülkeler tarafından ağır yaptırımlar açıklanırken, 9 ülke ise işgali haklı bulduklarını ve desteklerini açık ya da dolaylı bir şekilde ortaya koydu.

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ESKİ İNGİLİZ BAKAN, PUTİN'İN KASLARINI YORUMLADI

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Lord David Owen, geçtiğimiz günlerde Times Radyosu'na verdiği demeçte, Putin'in değişen yüz şeklinin, Rus liderin steroidler kullandığının bir işareti olduğunu iddia ederken, bu ilaçların vücut geliştiricilerde "saldırganlığa" yol açtığını kaydetti.

Owen, "Kaslarıyla çok gurur duyuyor. Bu ilaçları kullanırsanız, size bu yüzü sağlar. Bağışıklığınızı azaltır ve sizi koronavirüse karşı daha savunmasız hale getirir" diye konuştu.