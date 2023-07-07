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Dünya

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan Ermeni hakeme ceza

Kişinev'de düzenlenen şampiyonada madalya töreni sırasında Türkiye'nin İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan ve telefonuyla oynamaya devam eden Ermeni hakem Nazik Avdalyan'ın bu saygısızlığı şampiyona yetkilileri tarafından cezalandırıldı. Ermeni hakem, as hakemlikten alınarak görevi yedek hakemliğe düşürüldü.

10:22 . 7/07/2023 Cuma
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İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan Ermeni hakeme ceza.

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan Ermeni hakeme ceza.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye'nin Milli Marşı'na saygısızlık eden Ermeni hakem Nazik Avdalyan cezalandırıldı.


Azerbaycan'da yayınlanan Oxu haber sitesinin aktardığı habere göre Kişinev'de düzenlenen şampiyonada madalya töreni sırasında Türkiye'nin İstiklal Marşı okunurken salondaki herkes saygı göstergesi olarak ayağa kalktı.





Ancak Ermeni hakem Nazik Avdalyan ise marşı dikkate almayarak telefonuyla oyalandı.


Avdalyan'ın bu saygısızlığı şampiyona yetkilileri tarafından cezalandırıldı. Ermeni hakem, as hakemlikten alınarak görevi yedek hakemliğe düşürüldü.




#İstiklal Marşı
#Ermenistan
#Moldova
2 saat önce
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