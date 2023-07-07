İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan Ermeni hakeme ceza.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye'nin Milli Marşı'na saygısızlık eden Ermeni hakem Nazik Avdalyan cezalandırıldı.

Azerbaycan'da yayınlanan Oxu haber sitesinin aktardığı habere göre Kişinev'de düzenlenen şampiyonada madalya töreni sırasında Türkiye'nin İstiklal Marşı okunurken salondaki herkes saygı göstergesi olarak ayağa kalktı.