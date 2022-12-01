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İsveç’teki yeni hükümet daha samimi: Somut adım bekliyoruz

NATO zirvesi için Bükreş’te bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’dan terörle mücadele konusunda somut adımlar beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu İsveç’teki yeni hükümet için de, “Terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. Kararlılık güzel ama somut adımları görmemiz lazım” yorumunu yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç’teki yeni hükümet daha samimi: Somut adım bekliyoruz
​NATO zirvesi için Bükreş’te bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’dan terörle mücadele konusunda somut adımlar beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin terör örgütleriyle sahada mücadele etmeye muktedir bir devlet ve millet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye, Irak başta olmak üzere neresi olursa olsun Fetullahçı Terör Örgütü de (FETÖ) dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.

İKİ ÜLKEYİ DE UYARDI

Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla Bükreş'te yapılan üçlü toplantıya ilişkin de söz konusu toplantının Stockholm'de yapılan Üçlü Daimi Komite toplantısının takibi şeklinde olduğu bilgisini verdi. İsveç'teki yeni hükümetin öncekine oranla terörle mücadele konusunda daha kararlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Suçluların iadesi gibi, terör varlıklarının dondurulması gibi ve ülkedeki terör faaliyetleri devam ediyor, bunların sonlandırılması gibi konularda somut adım görmediğimizi söyledik.

YENİ HÜKÜMET SAMİMİ

Yasalarda değişiklikler yaptılar, anayasa değişikliği yaptılar, bunların hepsi olumlu adım ama bunların uygulamasını da görmemiz lazım. Bazı yasalar yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Bunların da bu şekilde uygulanması... Ama NATO üyeliğinden bağımsız olarak (İsveç'teki) yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. (İsveç'teki yeni hükümet) Türkiye'deki terör saldırılarından sonra bazı müttefiklerden daha güçlü açıklamalar yaptı. Açıklamalar güzel, kararlılık güzel ama somut adımları görmemiz lazım. Bunları da açık açık konuştuk ve bundan sonra da birlikte bu doğrultuda çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldık."

Tobias Billström
Tobias Billström

Türkiye ile görüşmelerde ilerleme var

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile yapılan NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve çok yakında Türkiye’ye gideceğini belirtti. Billström, “NATO görüşmelerinde ilerleme sağlandı. Bunu Bükreş’te görüştüğümüz diğer meslektaşlarım da onayladı. Çok yakında Türkiye’ye gideceğim ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşeceğim. Orada birçok konuyu ele alma fırsatı bulacağız. Bu görüşmeyi de dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

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