Dünya İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması Uluslararası hukuka saygı duyulmalı
AVRUPA

İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib açıklaması: Uluslararası hukuka saygı duyulmalı

İtalya, İdlib bölgesindeki durumu endişeyle takip ettiğini bildirdi. Suriye krizine çözüm, askeri seçenekten geçmediği kaydedilen açıklamada "İtalya, ilgili taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı duymalarına yönelik çağrısını yinelemektedir" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İtalya Dışişleri Bakanlığından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki son gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İdlib bölgesindeki gelişmelerin endişeyle takip edildiği vurgulanan açıklamada, çatışmaların yoğunlaşmasının yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına, çok fazla yıkıma ve 500 binden fazla insanın evini terk etmesine yol açtığına işaret edildi.

Açıklamada, İtalya'nın çatışmanın tüm taraflarına düşmanlıkları derhal durdurma ve ihtiyaç sahibi halkın insani yardımlara ulaşmasına izin verilmesi çağrısı yaptığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu insani bir mecburiyettir. Terör örgütleriyle mücadele, okul ve hastanelerin olduğu sivil yapılara yönelik ayrım gözetmeyen saldırıları haklı çıkarmaz. İtalya, ilgili taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı duymalarına yönelik çağrısını yinelemektedir.

Suriye krizine çözüm, askeri seçenekten geçemez. Birleşmiş Milletler, 2254 numaralı kararına uygun olarak güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi sürece odaklanmalıdır. Bu açıdan, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi (Geir) Pedersen'in çalışmalarını kararlı biçimde desteklemeye devam etmek gerekir."

İstanbulluları aldattı

İstanbulluları aldattı

​Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerini 7 ayda unuttu.
Bahadır Altan Pegasustan kovuldu

Bahadır Altan
Pegasus'tan kovuldu

​Kazayı konuşacağına siyaset yapması tepki toplamıştı.
Çinden ithalat durduruldu

Çin'den ithalat durduruldu

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan yeni kararları açıkladı.
90 bin sivil daha sınırda

90 bin sivil daha sınırda

Esed rejimi ve Rusya son 4 günde 90 bin sivili yerinden etti.
Yüzde 35 zam!

Yüzde 35 zam!

10 Şubat Pazartesi günü zamlı uygulama başlayacak.
Felaketlerle mücadele ediyoruz

Felaketlerle mücadele ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, çığ şehidinin cenaze törenine katıldı.
İfadesi alınacak

İfadesi alınacak

​İSMEK soruşturmasında yeni gelişme.
Herkes<br> bu çağrıyı duysun

Herkes
bu çağrıyı duysun

Ailesine kavuşan PKK'lı: Orası köleliğin en kötü olan yeridir.
MSB'den sert mesaj

MSB'den sert mesaj

​Emir verilmesi durumunda gereği yapılacak.
Ana kucağında<br>eğitim başladı

Ana kucağında
eğitim başladı

​Okul öncesi eğitimde Büyükşehir farkı.
Bankalarla görüştük mutabık kaldık

Bankalarla görüştük mutabık kaldık

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz müjdesi.
Ne gerekiyorsa yapacağız

Ne gerekiyorsa yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, İdlib için yarın Rus heyetin geleceğini açıkladı.
3 müfettiş görevlendirildi

3 müfettiş görevlendirildi

​İçişleri Bakanlığından çığ felaketi için görevlendirme yapıldı.
Türk vatandaşı oldu

Türk vatandaşı oldu

​Shane Larkin artık ay-yıldızlı formayı giyecek.
İstanbul'a<br>'sarı' uyarı

İstanbul'a
'sarı' uyarı

Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat.
Küme düşürülmeyecek

Küme düşürülmeyecek

​53 yıllık kulüp bu sezon için ligden çekildi.
25 firma ile anlaştılar

25 firma ile anlaştılar

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.