İtalya salgının birinci yılında tekrar kapanmaya gitti: Günlük vaka sayısı korkutucu düzeyde

İtalya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı türlerinde artan vakalar sebebiyle 21 idari bölgeden 20'sinde tedbirleri kapanmaya yakın derecede sıkılaştırdı.

Avrupa'da geçen yıl salgının ilk ve en ciddi şekilde etkilediği yer olması sebebiyle 10 Mart 2020'de tam kapanmaya giden İtalya, bir yıl sonra benzer tedbirleri yeniden aldı.

Kovid-19'un özellikle İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türünün, İtalya'da son haftalarda vaka artışlarını hızlandırması nedeniyle uzmanların da uyarısıyla Mario Draghi liderliğindeki hükümet harekete geçti.

Günlük vaka 20 bin üzerinde

Yeni vaka ortalamasının son bir haftada günlük 20 bin üzerinde seyretmesi sebebiyle hükümet, ülkenin tamamına yakınında tedbirleri sıkılaştırarak bugünden itibaren büyük ölçüde yeniden kapanmaya gitti.

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12 bölge "kırmızı", 8 bölge "turuncu", 1 bölge ise "beyaz"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın hafta sonu imzaladığı kararnameyle ülkede Kasım 2020'den beri yürürlükte olan bölgesel risk ve tedbir stratejisine göre bölgelerin risk seviyesi güncellendi.

Buna göre, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio, Lombardiya, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piyemonte, Trento Özerk Vilayeti, Puglia ve Veneto çok yüksek riskli kategoriye alınarak "kırmızı bölge" ilan edildi.

Böylece ülkede şu an "sarı" ile orta riskli grupta yer alan bölge kalmadı.

Paskalya Yortusu'nda bütün ülke "kırmızı" olacak

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Bölgelerin risk seviyesinin güncellenmesiyle 60 milyonu aşkın nüfuslu İtalya'da kırmızı bölgelerde yaşayan 48 milyon kişi yeniden sıkı tedbirlerin olduğu yaşama döndü.

"Kırmızı" ve "turuncu" bölgelerde okulların kapanmasıyla yaklaşık 7 milyon öğrenci bugünden itibaren yeniden uzaktan eğitime geçti.

Bölgelerin yeni risk kategorileri 3 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Hükümetin kararıyla 3-5 Nisan'da ise Paskalya Yortusu kutlanacağı için ülke genelinde "kırmızı" bölge uygulamasına geçilecek. Bununla ülke içinde serbest dolaşımın yasaklanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kırmızı ve turuncu bölge ne anlama geliyor

İtalya, salgında vaka artışına karşı 4 Kasım 2020'den beri bölgesel tedbir stratejisiyle mücadele ediyor.

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Bu kapsamda, salgında risk seviyesinin yüksek olduğu yerlerin bulunacağı "turuncu" ve "kırmızı" bölgelerde büyükşehirler arasında seyahat kısıtlaması, restoran, bar ve mağazaların kapalı kalması gibi kısıtlayıcı uygulamalar devreye giriyor. Market, eczane ve gıda ürünleri satan yerler ise açık kalmaya devam ediyor.

"Kırmızı" bölgelerde restoranlar, sadece paket servis hizmeti verebiliyorken, "turuncu" bölgelerde paket servis ve gel-al imkanı da olabiliyor.

"Turuncu" bölgelerde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, "kırmızı" bölgelerde iş ve acil gereksinimler haricinde sokağa çıkmak yasak.

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