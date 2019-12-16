İtalya'da bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba için 54 bin kişi tahliye edildi

İtalya’nın güneyindeki Brindisi kentinde tesadüfen bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombanın etkisiz hale getirilmesi için kent neredeyse tamamen boşaltıldı.

Operasyonun İtalya'da savaş sonrası yapılan en büyük tahliye işlemi olduğunu belirten yetkililer, kent sakinlerinin yüzde 60’ından fazlasına denk gelen 54 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Corriere della Sera Gazetesi de imha uzmanlarının, bombanın bulunduğu alanın çevresinde oluşturdukları 617 metrelik yarıçap içinde kalan 'kırmızı bölge'nin "insansız bölge" olarak planladıklarını belirtti.

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Aynı zamanda kentin havaalanı, tren istasyonu, iki hastanesi ve bir hapishanesi de bomba imha edilene kadar kapatıldı.

Geçen ay bir sinemanın yenileme çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan İngiliz yapımı bombanın, 1 metre uzunluğunda olduğu ve 40 kg dinamit içerdiği söylenmişti.