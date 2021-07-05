İtalya'da sahte koronavirüs sertifikası satan şebeke çökertildi.

Avrupa'da seyahatleri kolaylaştırmak için hazırlanan Dijital Covid Sertifikası'nın sahtelerinin satıldığı ortaya çıktı. İtalya'da polisin yaptığı operasyon sonucu 'sahte Covid-19 geçiş pasaportu' satan bir şebeke çökertildi.

Euronews'te yer alan habere göre AB, 1 Temmuz'dan itibaren 27 ülkede geçerli olacak ve yaz sezonunda kıta içerisinde seyahat etmeyi kolaylaştıracak bir QR kod sisteminin kullanımına başlamıştı.

DÜNYA AB'nin Kovid-19 aşı sertifikası yürürlüğe girdi: 12 ay geçerli olacak

250 BİN KİŞİ SİSTEME KAYITLI

Ülkenin büyük şehirlerinden Milan'oda siber suçlar departmanıyla ortak yapılan operasyonda, 250 bin kişinin sahte tanımlama verileri içeren sisteme kayıt olduğunu, binlerce kişinin de satın alma işlemi için sırada beklediği kaydedildi. İtalyan polis ekipleri sahte kod siteminin 110 ila 130 euroya satıldığını açıkladı.

REKLAM

Sahte kod sisteminin Covid-19 aşısı olmayanları olmuş gibi ya da Covid-19'a yakalanıp iyileşmiş gibi gösterdiği belirtiliyor. Sistem ayrıca müşterilere sahte Covid-19 negatif test sonucu sağlıyor.

Milano Siber Suçlar Departmanı polis memuru Gian Luca Berruti, "Binlerce müşterinin sahte geçiş sertifikaları için beklediğini saptadık. Bunlar içerisinde AB dışından ülkelerde yaşayan kişiler de var. Sistemde gerçek Covid-19 sertifikaları da bulunuyordu." diye konuştu.