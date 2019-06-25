İtalyan mafya liderlerinden Morabito Uruguay'da hapishaneden firar etti

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İşte Maraş

Burada yaşayanlar, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı ile Türk askerinin adaya geldiğini duydukları an her şeylerini bırakıp gitmişti. 7 yıldızlı otellerin, lüks yatırımların ve Sophia Loren gibi Hollywood yıldızlarının villa satın aldığı Maraş yeniden uyanmayı bekliyor. Türk askeri, 13 Ağustos 1974’te adanın doğusundaki Gazimagosa’yı ele geçirince Maraş bölgesi BM kararıyla yasak bölge ilan edildi. Kapalı Maraş’a sadece askerler ve birinci derece akrabaları araçla girebiliyor. Bölgede fotoğraf çekmek de yasak.