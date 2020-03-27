Dünya İtalyanın eski başbakanı Salviniden Çine koronavirüs suçlaması İnsanlık suçu işlediler
AVRUPA KORONAVİRÜS

İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması: İnsanlık suçu işlediler

İtalya’nın eski başbakanı ve ana muhalefet partisi lideri Matteo Salvini, Çin’in koronavirüs salgınını örtbas etmeye çalışarak, insanlık suçu işlediğini ifade etti. Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya’ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Arşiv - Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping.
Arşiv - Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping.

Korona virüs salgınında vaka sayısının 80 bin 589’a ulaştığı İtalya’da, ana muhalefet partisi başkanı ve eski başbakan Matteo Salvini, Çin’i koronavirüs salgınını örtbas ederek insanlık suçu işlediğini belirtti.

  • Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Salvini, Çin’in koronavirüs salgınını 3 hafta geç Dünya Sağlık Örgütüne (WHO) bildirdiğini, ve doğru hikayeyi anlatmadığını belirterek insanlık suçu işlediğini ifade etti.

Salvini paylaşımlarında Çin’in, İtalya’ya yaptığı yardımlar nedeniyle eleştirileri saptırmaya çalıştığını iddia etti.

İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz
DÜNYA
İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması: Görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz

Çin geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İtalya’ya tıbbi ekip göndermişti.

İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle 8 bin 215 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan başkanları çıldırdı
OYNAT 00:00
İtalyan başkanları çıldırdı
Koronavirüsün 6 binden fazla kişiyi öldürdüğü İtalya'da belediye başkanları ve valiler yasaklara uymayan vatandaşlara sosyal medyadan ateş püskürüyor.

İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
OYNAT 02:21
İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda.


Abone Ol Google News
Eğlence için yapmış!

Eğlence için yapmış!

"​Hastanede 6 koronalı var" yalanını yayan provokatör evinden alındı.
Bunun adı vandallık

Bunun adı vandallık

​Yaptıkları kaza sonrası yardıma gelen sağlıkçıları darp ettiler.
Evinizde kalın yemeğiniz bizden

Evinizde kalın yemeğiniz bizden

​İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı açıkladı.
İnsanlık suçu işlediler

İnsanlık suçu işlediler

​İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması.
Şehir hastanesi koronaya hazır

Şehir hastanesi koronaya hazır

270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle...
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Avrupa panikte!

Avrupa panikte!

​İtalya Yunanistan'ın, Almanya ve Çekya da İtalya'nın malzemelerine el koydu.
Bu başarı hepimizin

Bu başarı hepimizin

​Milyonlar evde, en kalabalık tarihi meydanlar boş kaldı...

Lige play-off<br>mu geliyor?

Lige play-off
mu geliyor?

​​UEFA Asbaşkanı Michele Uva resmen açıkladı.
İngiltere İtalya'yı geçebilir

İngiltere İtalya'yı geçebilir

​Vaka sayısı açıklananın çok üstünde.
Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Çalışmalar son sürat ilerliyor

Çalışmalar son sürat ilerliyor

​Türkiye'nin en yükseğinde 193 metreye ulaşıldı.
Fransa Alman ordusundan<br> yardım bekliyor

Fransa Alman ordusundan
yardım bekliyor

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa, Almanya'dan yardım talebinde bulundu.
Koronavirüs Osmanlı'daki <br>adayı hatırlattı

Koronavirüs Osmanlı'daki
adayı hatırlattı

​Dönemine göre ileri düzey sistemi şaşırttı.
Beşiktaş'a<br>açık kapı bıraktı

Beşiktaş'a
açık kapı bıraktı

​Trezeguet transfer iddialarına yanıt verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.