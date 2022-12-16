Dünya Japon hükümeti ulusal savunma stratejisini kabul etti
ASYA

Japon hükümeti ulusal savunma stratejisini kabul etti

Japon hükümeti, Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) karşı saldırı kapasitesi edinmesine imkan verecek ulusal savunma stratejisini kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Japon hükümeti ulusal savunma stratejisini kabul etti
Foto/Arşiv

Japon hükümeti, Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) karşı saldırı kapasitesi edinmesine imkan verecek ulusal savunma stratejisini kabul etti.

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