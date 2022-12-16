Japon hükümeti ulusal savunma stratejisini kabul etti

Japon hükümeti, Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) karşı saldırı kapasitesi edinmesine imkan verecek ulusal savunma stratejisini kabul etti.
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Japon hükümeti, Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) karşı saldırı kapasitesi edinmesine imkan verecek ulusal savunma stratejisini kabul etti.
Ayrıntılar geliyor...
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