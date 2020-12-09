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Dünya Japonya nüfusu artırmak için yapay zeka kullanacak
ASYA

Japonya nüfusu artırmak için yapay zeka kullanacak

Japonya’da 2021'den itibaren yapay zeka yardımıyla eş bulma projelerine destek verilecek. Dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip Japonya yapay zekanın "eşleştirme yardımına" başvuracak. Vatandaşların yapay zeka yoluyla eşleştirilmelerine yardımcı olacak çöpçatanlık uygulamalarına yatırım yapacak yerel idarelere, toplamda 2 milyar yen (19 milyon dolar) sübvanse desteği sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Bu proje ile yapay zeka sistemlerinin çok yönlü eşleştirme özelliğinden yararlanılması hedefleniyor.
Bu proje ile yapay zeka sistemlerinin çok yönlü eşleştirme özelliğinden yararlanılması hedefleniyor.

Japonya’da azalan doğum oranına karşı, 2021'den itibaren yapay zeka yardımıyla eş bulma projelerine destek verilecek.

Ülke basınında yer alan habere göre, dünyanın en düşük doğum oranlarından birine sahip Japonya yapay zekanın "eşleştirme yardımına" başvuracak.

Bu kapsamda, 2021’den itibaren yapay zekayla insanlara eş bulmalarını sağlayacak proje başlatan ya da yürüten yerel idarelere mali destek sağlayacak.

19 milyon dolar bütçe sağlanacak

Vatandaşların yapay zeka yoluyla eşleştirilmelerine yardımcı olacak çöpçatanlık uygulamalarına yatırım yapacak yerel idarelere, toplamda 2 milyar yen (19 milyon dolar) sübvanse desteği sağlanacak.

  • Uluslararası basına konuşan hükümet yetkilisi, "Yapay zeka projelerine yönelik yerel idarelere mali destek planlıyoruz. Bu destekle ülkenin doğum oranındaki düşüş tersine dönebilir." dedi.

Bu destekle, işletimi insan tarafından gerçekleştirilen, yaş ve gelir kriterlerine göre eşleştirme yapabilen yatırımlardan öte, yapay zeka sistemlerinin çok yönlü eşleştirme özelliğinden yararlanılması hedefleniyor.

Japonya’da yenidoğan sayısı geçen yıl 865 binin altına düşerken, 127 milyon civarında seyreden nüfusun 21. yüzyıl sona ermeden yarı yarıya düşeceği tahmin ediliyor.

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