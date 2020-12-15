Japonya'da 2020'nin ruh halini yansıtan karakter "mitsu" oldu Japonya'da, koronavirüsi ile mücadelede sıkça kullanılan ve yoğun, yakın anlamlarına gelen "mitsu", "2020 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakter" seçildi. Yaklaşık 2 bin karakter arasından seçilen "yılın karakterini", Kyoto'daki Kiyomizu Tapınağı'nda düzenlenen organizasyonda açıkladı.

Haber Merkezi 15 Aralık 2020, 10:03 Son Güncelleme: 15 Aralık 2020, 10:09 AA