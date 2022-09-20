Dünya Japonyada Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı
ASYA

Japonya'da Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı

Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun etkisi altında kalan Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. Japonya'da Meteoroloji Ajansının (JMA), güneydeki Kyuşu bölgesinde etkili olan Nanmadol tayfununa yönelik uyarıları gündemde. Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan "Nanmadol'un farklı noktalara doğrusal hareketli yağışlar taşıdığı" kaydediliyor.

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Haber Merkezi AA
Japonyada Nanmadol tayfununda ölenlerin sayısı ikiye çıktı
Japonya

Doğu Asya'da ortaya çıkan Nanmadol tayfununun etkisi altında kalan Japonya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Japonya'da Meteoroloji Ajansının (JMA), güneydeki Kyuşu bölgesinde etkili olan Nanmadol tayfununa yönelik uyarıları gündemde.

Ülkede bu yıl meydana gelen 14. tayfun olarak tanımlanan "Nanmadol'un farklı noktalara doğrusal hareketli yağışlar taşıdığı" kaydediliyor.

Tayfunun etkili olduğu Miyazaki'de 2 kişi öldü, Hiroşima'da ise bir kişi kayboldu. Toprak kaymalarının yaşandığı bölge genelinde 151 kişi yaralandı.

Bölgenin tarihi mimarilerinden Şiga eyaletindeki Hikone Kalesinin kısmen hasar gördüğü bildirildi.

Kyusu Electric Power (Kyuden) bölge genelinde 350 bin hanenin elektrik kesintisi yaşadığını duyurdu.

Afet uyarı sisteminde önce en yüksek 5 kodlu verilen uyarı daha sonra 4 seviyesine düşürüldü. Kyuşu'nun kuzeyine yönelerek şiddetini kademeli olarak kaybettiği bildirildi.

JMA önceki uyarısında, "şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın" bölge geneline rekor düzeyde yağışa yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

Bölgede tahliye uyarıları hafta sonu 4,2 milyon hane ve yaklaşık 9 milyona kişiye genişletilmişti.

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FOTOĞRAF 16
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Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
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Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Title
Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.
Japonya’da sel felaketi: 106 bin ev tahliye edilecek
Japonya'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle 106 bin haneye tahliye emri verildi. Şiddetli yağışların yarın akşam saatlerine kadar etkisini göstereceğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise toprak kayması, sel baskını ve yıldırım riskine karşı halkı uyardı.


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