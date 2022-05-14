Japonya'daki heyelanda 26 kişi ölmüştü: 'Koordinasyon hatası' saptandı

Ekonomi

Konutta fahiş fiyata karşı işbirliği

İstanbul Emlakçılar Odası, İTO ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, konut fiyatlarında fahiş fiyat artışlarına karşı işbirliği yapacak. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, “Fiyatlarında haksız artış yapılan gayrimenkullerin satışına aracılık yapmayacak ve bu evleri portföyümüze almayacağız” dedi.