Japonya'daki kavun açık artırmasında dudak uçuklatan teklif: Yaklaşık 208 bin lira

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo’da gerçekleştirildi.

Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen kavunlar en yüksek fiyata alıcı bulmak için kıyasıya yarıştı. Yerel bir bebek maması üreticisi olan Hokkaido Products adlı şirket 2.7 milyon yenlik (yaklaşık 208 bin lira) en yüksek teklifi vererek 2 adet kavunun sahibi olmaya hak kazandı. Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, çiftçileri teşvik etmek adına en yüksek teklifin verildiği belirtildi.

Yubari Tarım Kooperatifi, 102 yerel üretici tarafından yetiştirilen 2.16 milyar yen (yaklaşık 166 milyon lira) değerindeki 3 bin 675 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.

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DÜNYA Japonya’da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı

Rekor teklif 2019’da verilmişti

Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019’da 5 milyon yen (yaklaşık 385 bin lira) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkisi nedeniyle 120 bin yende (yaklaşık 9 bin lira) kalmıştı.