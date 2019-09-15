Dünya Johnson İngiltereyi çizgi roman karakteri Hulka benzetti
AVRUPA

Johnson İngiltere'yi çizgi roman karakteri Hulk'a benzetti

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkeyi ne kadar kızarsa o kadar güçlenen çizgi roman karekteri yeşil dev Hulk gibi Avrupa Birliği'nin kelepçelerinden kurtulacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
​İngiltere Başbakanı Johnson.
​İngiltere Başbakanı Johnson.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, The Mail gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kızdığında aynen yeşil dev Hulk'a dönüşen Dr. Robert Bruce Banner karakterine benzediğini belirtti.

AB'den ayrılacaklarına işaret eden Johnson, "Banner, kelepçelenmiş olabilir ancak tahrik edildiğinde bu kelepçeleri kırıp atar. Hulk, kelepçeler ne kadar sıkı olursa olsun her zaman bunlardan kurtuldu. Bu durum, bu ülke için de geçerli. 31 Ekim'de (AB'den) çıkacağız." ifadesini kullandı.

  • "Hulk ne kadar kızarsa o kadar güçleniyor." diyen Johnson, AB liderleri arasında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında sınır oluşturulmamasını öngören tedbir maddesinden vazgeçme eğilimi olduğunu iddia etti.

Tartışmalı madde

Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolaysıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor.

AB ise, söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemişti.

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İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

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