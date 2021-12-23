Kabil'de Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama: Can kaybı yok

Afganistan’ın başkenti Kabil'de, Pasaport Genel Müdürlüğü önünde patlama meydana geldi.
Kabil Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bina önündeki bir aracın patladığı bildirildi.
SALDIRGAN BİNAYA GİRMEYE
Açıklamada, can kaybının bulunmadığı kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı da Pasaport Genel Müdürlüğü binasına girmeye çalışan bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Perşembe günleri Pasaport Müdürlüğünün Taliban mensuplarına hizmet vermesi nedeniyle çok sayıda Taliban üyesinin olay yerinde olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.