Kaliforniya'da fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 330 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen şiddetli sağanak yağışlar ve rüzgarlar, yüz binlerce ev ve iş yerinin elektriksiz bıraktı. Yetkililer ise, bölge halkına daha şiddetli hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaliforniya'da 330 bin'den fazla ev ve işyerinin bölgede gerçekleşen fırtınalardan dolayı hala elektriksiz olduğu bildirildi.
Kuzey Kaliforniya'da yeni yılın ilk günlerinden bu yana şiddetli hava koşullarında en az altı kişi öldü.
Dün yayınlanan bir hava uyarısı, Aralık sonundan bu yana art arda gelen şiddetli yağmur fırtınalarının kümülatif etkisinin nehirleri rekor yüksek seviyelere getirebileceği ve Orta Kaliforniya'nın büyük bölümünde sellere neden olabileceği konusunda uyardı.