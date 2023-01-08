Dünya Kaliforniyada fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor 330 bin kişi elektriksiz kaldı
AMERİKA

Kaliforniya'da fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 330 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen şiddetli sağanak yağışlar ve rüzgarlar, yüz binlerce ev ve iş yerinin elektriksiz bıraktı. Yetkililer ise, bölge halkına daha şiddetli hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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Haber Merkezi Reuters
​Kaliforniyada fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 330 bin kişi elektriksiz kaldı
Kaliforniya'da etkili olan fırtınanın etkisi

Kaliforniya'da 330 bin'den fazla ev ve işyerinin bölgede gerçekleşen fırtınalardan dolayı hala elektriksiz olduğu bildirildi.

Kuzey Kaliforniya'da yeni yılın ilk günlerinden bu yana şiddetli hava koşullarında en az altı kişi öldü.

Dün yayınlanan bir hava uyarısı, Aralık sonundan bu yana art arda gelen şiddetli yağmur fırtınalarının kümülatif etkisinin nehirleri rekor yüksek seviyelere getirebileceği ve Orta Kaliforniya'nın büyük bölümünde sellere neden olabileceği konusunda uyardı.

Koca eyalet yerle bir oldu: OHAL ilan edildi can kayıpları var
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ABDnin California eyaletinde yaklaşan şiddetli fırtına sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
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Yetkililer fırtınada iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
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Şiddetli rüzgarlar, sağanak yağmur ve yoğun kar yağışının meydana geldiği Californiada çoğunluğu kuzeyde olmak üzere 180 bin kadar ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
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Yetkililer, yaşanan fırtına sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini birçok bölgede ciddi hasarlar meydana geldiğini bildirdi.
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Fırtına sonucu devrilen ağaçlar arabalara zarar verirken yetkililer, sabahın erken saatlerine kadar çalışmalarına devam etti.
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California Valisi Gavin Newsom, dün yaptığı açıklamada yaklaşan fırtınanın olumsuz etkilerinden insanları korumak için seferber olduklarını söylemişti.
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Koca eyalet yerle bir oldu: OHAL ilan edildi can kayıpları var
Şiddetli fırtına sebebiyle OHAL ilan edilen ABD'nin California eyaletinde fırtına, kar ve yağmur sebebiyle sel meydana geldi. Yetkililer fırtınada iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çarşamba gününe kadar devam edecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Egede rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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Meteoroloji ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.
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Meteorolojinin internet sitesinde yer alan beş günlük hava raporu şöyle:
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Meteorolojiden fırtına uyarısı: Çarşamba gününe kadar devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini bildirdi. Fırtınanın çarşamba gününe kadar devam edeceği belirtilirken, meydana gelebilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulunuldu.
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