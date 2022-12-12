Dünya Kan donduran olay ölen babasını emekli maaşı için evde sakladı
ASYA

Kan donduran olay: ölen babasını emekli maaşı için evde sakladı

Japonya'da 87 yaşındaki babasının ölümünü yetkililerden gizleyen ve emekli maaşını almayı sürdürmek adına evinde saklayan şahıs, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kan donduran olay: ölen babasını emekli maaşı için evde sakladı
Arşiv

Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yerel kaynaklara göre, tahliye bildirimi yapmak isteyen bir kamu görevlisi gittiği evde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Polis ekipleri harekete geçti

Neredeyse iskelet haline gelmiş bir insan cesedini fark eden görevli, durumdan şüphelendi.

Ardından durumu polise bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından 53 yaşındaki şüpheli Shogo Kanaya tutuklandı.

Ölen babasını evinde sakladı

Suçunu itiraf eden Kanaya'nın işsiz olduğunu belirttiği öğrenildi. 87 yaşındaki babası Shigemi Kanaya'nın da emekli maaşını almayı sürdürmek için durumu yetkililere bildirmediğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Kanaya'nın babasının ne zaman ya da nasıl öldüğünü söylemediği ifade edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Rüzgarda yeni rekor

Rüzgarda yeni rekor

​Toplam elektrik üretiminin yüzde 28'ine yaklaştı.
Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Dev bir yatırım daha hizmete giriyor

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.
İndirim için neyi bekliyorsunuz

​Petrol navlun ve emtia fiyatları düştü.

Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.

Sular altında kalmaya başladı.

​Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı.

Antalya'da sel felaketi: 50 yıldır böylesi görülmedi.

İETT otobüsüyle minibüs çarpıştı: 14 yaralı var.

Misafirliğe giderken kurşunların hedefi oldu.

​'Türk' ifadesini kaldıramazsınız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.